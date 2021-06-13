大涌橋路車禍｜車Cam揭私家車疑衝燈撞翻小巴　死者頭部被車壓住

撰文： 蔡正邦 黎靜珊 鄧詠中 余睿菁 林振華 最後更新日期： 2021-06-13 20:07

沙田大涌橋路一死七傷車禍，59歲小巴司機在事故中喪生，現場消息指死者頭部被小巴壓住。有車Cam拍攝車禍事發經過，當時一輛白色私家車沿沙田圍路中線往新城市廣場方向而行，駛至大涌橋路交界時因應燈號停下，前方有另一輛掛中港車牌的黑色私家車。其後，俗稱「孭仔燈」的交通燈號只有左轉箭嘴燈轉為綠燈，沿左邊兩線行駛的車輛左轉，但中線的黑色私家車卻向前直行，白色私家車則尾隨其後，適時一輛沿大涌橋路往馬鞍山方向的綠Van駛至交界位，遭白色私家車攔腰猛撼，小巴被撞飛約十米後向左翻側。 片段可見，小巴內的乘客掙扎站起，惟未見司機蹤影。而私家車撞車後仍未煞停並溜前約數米，其車頭嚴重損毀，車內安全氣袋彈出，坐在車頭的女司機及男乘客下車了解情況。

▼▼河畔花園對開十字𠝹豆腐車CAM曝光▼▼

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新界南總區交通部特別調查隊第一隊主管陳浩文總督察表示，涉案兩車稍後會押往汽車扣留中心作機件檢驗，包括小巴司機座位的安全帶是否運作正常。警方會循司機駕駛態度、有無人違反交通燈號、有無人看錯燈號、小巴司機有無扣好安全帶等方面作深入調查。至於有車Cam影片拍攝到一輛在涉事私家車前方的黑色私家車懷疑衝燈，陳指警方亦希望尋獲該私家車作進一步調查。

運輸署宣布因交通意外，沙田鄉事會路往圓洲角方向近大涌橋路的全線、大涌橋路往馬鞍山方向近麗豪酒店的全線封閉。受影響巴士路線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。