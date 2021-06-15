大涌橋路車禍｜率先衝燈黑色私家車女司機涉危駕被捕　獲准保釋

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-15 14:52

沙田大涌橋路小巴奪命車禍，車CAM拍攝到有一輛黑色私家車先衝燈直駛。涉事29歲姓王女司機昨（14日）主動聯絡警方協助調查，警方今日以涉嫌危險駕駛拘捕王女，其後獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

▼▼▼大涌橋路私家車撞翻小巴．車Cam截圖▼▼

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事發於周日（13日）下午2時54分，一輛白色私家車沿沙田圍路中線往新城市廣場方向行駛，駛至大涌橋路交界時，俗稱「孭仔燈」的左轉箭嘴燈轉綠，而紅綠燈仍為紅燈。當時先有一輪黑色私家車衝燈直駛，尾隨的白色私家車亦跟隨前車一同衝燈，惟在十字路口白色私家車卻攔腰撞向一輛沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛的綠色專線小巴右車身，導致其向左翻側，並滑行約10米。

57歲小巴男司機張志輝頭部重創身亡，其餘6名小巴乘客及私家車女司機受傷送院。33歲姓池女司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，至今早她已獲准保釋候查，須於７月中旬向警方報到。

事發時，有一輛黑色私家車先衝燈直駛，涉事29歲姓王女司機昨日主動聯絡警方協助調查，警方已向她發出擬控告通知書。今日警方表示她涉嫌危險駕駛被捕，現已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。