七一｜刺警案死者任職採購員　留遺書向年邁雙親交代後事

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 13:18

7.1香港回歸24周年晚上，銅鑼灣SOGO崇光門外發生刺警案。50歲男子梁健輝持刀刺傷一名28歲機動部隊男警員，其後梁男用刀自插胸口，他被多名警員合力制服。梁由救護車送往律敦治醫院搶救，之後證實不治。 據了解，梁健輝任職採購員，與家人居住在新蒲崗一幢唐樓，但未有結婚。梁並非活躍的社交媒體用戶，但相當留意近年有關社會運動的消息。他昨晚刺警前已留下遺書，向年邁雙親交代後事。今早記者到其住所探訪，但大門深鎖，未有人應門，鄰居亦表示與死者並不熟絡。

根據現場片段，一名攜背包、架眼鏡男子持刀從後刺向一名警員左邊肩膊位置，該名警員受傷受驚，即時躲開，身邊的同袍隨即轉身，一手按着槍袋，一手指向施襲者。現場消息指，有警員拔槍及胡椒噴霧指向施襲者，其後該施襲者用刀刺向自己心口位置，噴出大量鮮血。警員及施襲者均倒地，兩人均需送院治理。

警方表示，現正調查昨日（7月1日）晚上在灣仔發生的一宗企圖謀殺及自殺案，案中一名50歲姓梁男子死亡、及一名男警務人員嚴重受傷。晚上10時05分，該名50歲男子在軒尼詩道555號對開從後以刀襲擊一名正在執勤的男警務人員，再以該把刀刺向自己胸口。



在場3名警務人員在生命受到嚴重威脅下拔槍戒備，其後制服該名男子。該名男子胸部嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院救治，於晚上11時20分被證實死亡。該名男警務人員則背部嚴重受傷，被送往瑪麗醫院治理。警方在案發現場檢獲一把刀，懷疑與案有關。港島總區重案組正調查案件。