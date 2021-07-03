七一襲警｜維他奶稱員工不幸逝世挨轟　建制派批政治敏感度不足

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-03 13:15

七一銅鑼灣襲警案中，用刀刺警後自刺胸部身亡的50歲男子梁健輝，生前為維他奶集團採購部主任。維他奶集團昨（2日）發內部通告，指梁健輝於7月1日銅鑼灣事件中不幸逝世，對梁的家人致以最深切的慰問，字眼引起內地網民不滿，有內地藝人發聲明終止與維他奶合作。 在香港，多名建制派發文批評維他奶公司的公關手法，民建聯立法會議員張國鈞昨批評做法是美化暴力，「唔知道維他奶這張通告，提及到7 月 1 日晚上發生於銅鑼灣的事件中所指的「不幸逝世」有幾「不幸」？」 民建聯立法會議員何俊賢則指，此事連繫到國家安全及愛國情意，「敏感度不足（我希望是）致事件一發不可收拾。」

何俊賢昨日在Facebook指，大公司應該聘請政治公關顧問，批評維他奶公司是反面教材，「維他奶今日（2日）真的很忙，尤其公關部門……連微博的留言功能都關了，頭都大埋。」，又說:「暴徒可能會叫買爆維他奶，但內地你哋（維他奶公司）就要撤了。」

維他奶微博稱全力支持調查 何俊賢再批回應「半桶水」

維他奶以及維他官方微博凌晨發聲明，稱昨日上午香港警方到訪維他奶集團香港辦事處，集團全力支持香港當局根據港區國安法進行全面調查。何俊賢今日再批評維他奶的回應「半桶水」，「要脫褲便要脫到底，半桶水的回應是不足夠的。今次內文抓到重點，但沒有用對的方法與時機。」他又指，維他奶沒有向火種撲火，只是阻延蔓延的範圍，「公關又輸一著。這已經不是一紙聲明就可以擺脫的公關事件了。」

維他奶昨發出的內部通告，在內地引起軒然大波，內地網民質疑「美化暴力」、「包庇恐怖分子」、「為恐怖分子站台」，聲言要維他奶「滾出内地！」。内地明星代言人龔俊、任嘉倫昨晚先後聲明終止與維他奶的一切合作。