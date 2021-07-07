「光城者」金主為浸大公關　國安處押解疑犯到石門校園搜證

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-07 15:23

警方揭發組織「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，於多處地方放置爆炸品，共9名男女被捕，包括懷疑是案中「金主」、浸大持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅。今（7日）中午12時許，國安處人員押解疑犯到石門的浸大國際學院調查，逗留約一小時後離開。 浸會大學校長衞炳江今（7日）向師生發電郵證實，大學一名職員因涉嫌與一宗由鼓吹港獨組織策劃的恐怖襲擊計劃有關的案件而被捕，並指校方會全力協助調查工作，並即時暫停該名被捕職員的職務。信中又提到，「大學強烈譴責恐怖主義及暴力行為，而大學成員亦必須時刻守法」。

浸會大學校長衞炳江證實，一名職員涉恐怖襲擊計劃有關的案件被捕。

浸大校長學證實職員被捕 強烈譴責恐怖主義

浸會大學校長衞炳江向教師及學生發電郵證實，一名職員因涉嫌策劃恐怖襲擊計劃有關的案件被捕，因應警方的搜證行動，警方將於今日到石門校園蒐集相關資料，校方會全力協助調查工作，並即時暫停被捕職員的職務。

內容亦提到，「大學強烈譴責恐怖主義及暴力行為，而大學成員亦必須時刻守法」，恐怖主義和暴力嚴重威脅市民大眾的安全，甚至社會和國家的安寧和秩序。

杜倚獅為「金主」遭凍結60萬資產

消息稱，被捕的大學管理層人員，為39歲香港浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，自2014年起於學院任職，涉充當「金主」角色，組織所有資金皆由他提供，警方於案中凍結約60多萬元資產亦屬其所有。同案被捕的中學女職員為其妻子，亦從事校內行政工作。據了解，有人於反修例事件期間駕駛「家長車」接載示威者，其間認識一批學生，雙方在反修例後仍有保持聯絡。