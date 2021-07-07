光城者案｜3名中學生被落案起訴　即日於西九龍法院提堂

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-07 18:48

組織「光城者」被指企圖策劃本港恐怖襲擊，警方前日（5日）拘捕9名男女，當中包括及大學管理層人員。消息指，警方今日（7日）落案控告其中3名15至19歲中學生，涉違反《港區國安法》第24條的串謀恐怖活動罪，今日稍後將於西九龍法院提堂。 另外被捕其餘6人包括浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅及其妻子，獲准保釋及需回警署報到。浸會大學今日（7日）證實被捕職員已即時停職，又指校方會全力協助調查工作。浸大並強烈譴責恐怖主義及暴力行為，又指大學成員亦必須時刻守法。

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警方指3名被捕男子各被控一項「串謀恐怖活動」罪，案件已於今日下午在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕男女現已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。案件繼續由國家安全處人員跟進調查。

浸大證被捕職員已停職 強烈譴責恐怖主義

浸會大學發言人表示，就警方昨日公布一宗由鼓吹港獨組織策劃的恐怖襲擊計劃有關的案件，現證實其中一名被捕人士為大學的職員。發言人指案件現正由警方作出調查，而警方亦於今日持搜查令進入石門校園搜集相關資料，校方會全力協助調查工作，並即時暫停該名被捕職員的職務。

浸會大學校長衞炳江證實，一名職員涉恐怖襲擊計劃有關的案件被捕。

押解案中疑犯前往位於石門的浸大國際學院調查，在場逗留約一小時後離開。

發言人又表示，理性表達意見和討論，並以理性的方式和平解決分歧，乃公民社會的基石。恐怖主義和暴力嚴重威脅市民大眾的安全，甚至社會和國家的安寧和秩序。浸大強烈譴責恐怖主義及暴力行為，而大學成員亦必須時刻守法。

組織「光城者」被指企圖策劃本港恐怖襲擊，警方前日拘捕9男女，包括中學生及大學管理層人員、中學職員等人。警務處國家安全處高級警司李桂華交代案情指，被捕人士涉嫌製造土製炸藥TATP，計劃於海底隧道、鐵路、法庭及垃圾桶等地發動炸彈襲擊，意圖造成人命傷亡。