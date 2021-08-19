721白衣人｜於「華記」街站稱「我有份打」　87歲老翁涉暴動被捕

上周五（13日）一名老翁於建制KOL「華記」的街站，自稱涉及721元朗白衣人事件，更指「我有份打！」警方指，新界北總區重案組人員經進一步調查後，今日（19日）在元朗拘捕一名87歲姓黃本地男子，涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」。他現正被扣留調查。據了解，被捕男子正是在「華記」的街站聲稱打人的老翁，警方翻查閉路電視發現黃翁於2019年7月21日在元朗衝突現場出現，涉嫌參與暴動。



721元朗白衣人暴動案上月底宣判，上周五（13日）建制KOL、人稱「華記」的楊官華與珍惜群組李壁而，於在元朗擺設街站，當日一名老翁接受「華記」訪問時竟稱：「我有份打！」在旁的李壁而表示：「大家睇唔睇到，連個老人家都識守護家園，唔通你拉佢呀，你哋（反修例示威者）嚟（元朗）撩事鬥非，嚟到我哋門口。」老人續稱：「無錯！入我哋村喎，我梗係打啦！」

至今早，人稱「華記」的楊官華於facebook專頁帖文指：「對唔住！我真係我害左（咗）佢，十分對不起！」

「華記」憂藐視法庭 與李璧而割席 稱不想繼續參與

楊官華與李璧而上周五（13日），在元朗英龍圍擺設街站，收集聯署聲援鄧懷琛及其家人期間，一名老人接受「華記」訪問時突然稱：「我有份打！」李璧而聞言和應。楊官華眼見不妙，即場解圍指「可能佢飲咗啲酒，啱啱瞓醒，牙都未刷！暴動呀大佬，（老人）你想死呀？可能夢遊，大家唔好當真。」

至周一（16日）凌晨，楊官華於YouTube談及事件，指：「最大問題就係喺英龍圍，有個阿伯走埋嚟就講咗一啲唔應該講嘅嘢。我見到佢屙尿都冇力、揸枝拐杖『棟下棟下』，你點打人吖大佬，一隻手指推冧你啦！喂，最慘呢珍惜群組呢……即係正所謂唔怕神一般嘅對手吖嘛。佢仲攬住個阿叔咁樣講，即係陷我於不義大佬。」他形容，事件已「基本上炒晒車」，形容自己「唔想再炒車」，因此不會再出席相關的群體活動。

▼元朗721白衣人暴動案 七名被告的角色及判刑。(詳看下圖)▼

