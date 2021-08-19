721白衣人｜街站八旬翁涉暴動被捕　「華記」帖文道歉：我害咗佢

上周五（13日）一名87歲老翁，現身人稱「華記」的楊官華、珍惜群組李壁而擺設的元朗街站，自稱涉及721元朗白衣人事件，更指「我有份打！」至今日（19日）警方重案組探員拘捕該老翁，罪名為涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」。



得悉老翁被捕，楊官華於Facebook專頁「WKtv華記頻道」發帖指：「對唔住！我真係我害左（咗）佢，十分對不起！Sorry......」周一（16日）「華記」於YouTube談論事件，形容事件「基本上炒晒車」，其後更與李璧而割席，坦言不想繼續參與及出席相關群體活動，表示「有個阿伯走埋嚟就講咗一啲唔應該講嘅嘢，唔怕神一般嘅對手吖嘛。佢仲攬住個阿叔咁樣講，即係陷我於不義大佬。」



至今早，楊官華於facebook專頁「WKtv華記頻道」帖文指：「對唔住！我真係我害左（咗）佢，十分對不起！」（「WKtv華記頻道」facebook截）

警查CCTV揭黃翁 於7‧21元朗衝突現場出現

今日（19日）警方重案組探員於在元朗區，拘捕一名87歲姓黃本地男子，涉嫌「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」。據了解，被捕的87歲姓黃男子，正是在「華記」的街站聲稱打人的老翁，警方翻查閉路電視片段，發現黃翁於2019年7月21日在元朗衝突現場出現，涉嫌參與暴動。

上周「華記」元朗擺設街站 一老翁自稱「我有份打」

721元朗白衣人暴動案上月底宣判，上周五（13日）建制KOL、人稱「華記」的楊官華與珍惜群組李壁而，於在元朗擺設街站，當日一名老翁接受「華記」訪問時竟稱：「我有份打！」在旁的李壁而表示：「大家睇唔睇到，連個老人家都識守護家園，唔通你拉佢呀，你哋（反修例示威者）嚟（元朗）撩事鬥非，嚟到我哋門口。」老人續稱：「無錯！入我哋村喎，我梗係打啦！」

▼元朗721白衣人暴動案 七名被告的角色及判刑。(詳看下圖)▼

