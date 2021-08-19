修樹奪命工傷｜家人認屍相擁而泣　女兒批署方涼薄：淨係出稿關心

西環康文署樹木組技工一死一傷工業意外，55歲女死者曾賽茹家人今（19日）上午10時許到域多利亞公眾殮房認屍，神情哀傷，相擁而泣。眾人逗留約1小時後離去，女兒表示批評署方做法涼薄，昨日（18日）事發後一小時才收到意外通知，趕抵醫院時，面對的只得母親冰冷的屍首。而水街事發現場，有熱心市民獻花致哀。



「講就講話深切慰問，大粒嘅（康文署高層）你喺筲箕灣之嘛，我哋都住筲箕灣，工作地點距離我哋屋企5分鐘都唔使，你都無人帶條team（團隊）嚟睇下或者關心下，淨係得啲新聞稿話深切關心。」死者女兒批評康文署涼薄，指至今未明意外成因，今日下午3點半會與康文署人員見面了解。

她憶述昨日收到母親意外消息情況，指上午11時才收到通知，趕赴醫院醫生表示母親10時半已經離世，質疑署方「點解死咗成個鐘我哋咁遲先收到通知呢？無可能聯絡唔到老豆，老豆都係同一個部門公務員，所以你係一定有辦法聯絡到老豆，點解老豆又係咁遲收到通知，屋企人仔女無一個收到通知，係要你衝上門口、拍門去搵屋企人？咁啱我放假啫，我一早好早醒咗，我電話係從來、從來無響過。」

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政府僅發稿致哀 家屬質疑延遲通知意外

她痛心趕到醫院時母親已經離世，「已經係一副凍嘅屍體擺咗喺度。我連最基本決定小小嘅事都無，喺佢仲有少少氣時，咩都無得做......」

事發於昨（18日）上午9時許，兩名康文署樹木組技工於西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木。其間吊臂懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身。55歲女工曾賽茹一度被困於升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，惜送院後不治。另一名46歲姓陳男職員肋骨骨折，送院治理。

一場意外拆散大好家庭，曾賽茹遺下丈夫及3名子女。消息稱，曾入職康文署10多年，近數年才調到香港西樹木組工作，包括負責修剪樹木等。康樂及文化事務署署長劉明光昨日發新聞稿，指對一名隸屬香港西樹木組的女技工在執行職務期間殉職，表示悲痛及深切哀悼，並對死者的家屬致以深切慰問。

(家屬提供圖片)