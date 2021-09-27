水警殉職｜逾百快艇大澳飛馳片段曝光　拍攝者：走私都唔會咁誇嘛

疫情下中港遲遲未通關，走私客變陣走水路，一艘水警快艇上周六（25日）在沙洲對開遭大飛撞翻，船上警員3傷1失蹤，女高級督察林婉儀殉職。《香港01》取得一段本月初拍攝影片，發現海上走私猖獗，在大澳對出海面至少有超過130艘疑似走私船高速行駛，畫面十分壯觀，拍攝者也不禁道：「走私啊？唔會咁誇張啊嘛？我覺得似啲演習囉！差佬演習啊！喺度破浪喎!」



▼9.5近港珠澳大橋逾百艘大飛海面飛馳▼

+ 2

超過130艘船高速往內地方向

根據市民在9月5日下午2時許在大澳獅山山頂拍攝的一段影片，鏡頭指向近港珠澳大橋、大澳對出海面，超過130艘船在海上乘風破浪，高速往內地方向前進，畫面十分壯觀。

看見該情景，不禁引起該名市民的好奇心，起初懷疑是否大批「大飛」集體走私，不禁指「唔會咁誇張啊嘛？」後來因誇張得太利害，又改口估計是警方演習：「我覺得似啲演習囉！差佬演習啊！喺度破浪喎!」

+ 2

猖獗海上走私行動引起警方關注，上周六早上，一艘「多重任務截擊艇」水警快艇在沙州一帶水域進行反走私行動期間，被一艘走私大飛刻意猛撞右邊船尾，水警快艇翻沉，4名警員全數墮海，其中3人受傷獲救，包括1名外籍高級督察、1名警長及1名警員，他們被送往屯門醫院治理後，情況穩定；惟同行的37歲女高級督察林婉儀不知所終，至今日（27日）才在大嶼山二澳海面找到其遺體。

走私熱點由南丫島轉移至機場對出

早前有知情人士指出，自去年初因疫情封關後，海上走私趨於嚴重，走私熱點亦由過往的南丫島轉移至機場對出、屬水警西分區管轄範圍的沙洲一帶海面，以便走私「大飛」接貨後，以較短的距離最快到達內地蛇口落貨。由於走私快艇速度快，機動性高，靠近內地水域，水警及海關船隻難以追截，所以走私客更加有恃無恐， 在海上穿梭往還。