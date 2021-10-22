修樹奪命工傷｜殉職女工曾賽茹長眠浩園　親友含淚送別

康文署樹木組技工曾賽茹（55歲），今年8月，在西環乘升降台修樹期間，疑吊臂折斷導致升降台墜下不幸傷重殉職，本月12日在萬國殯儀館設靈後，今（22日）早11時許正式安葬和合石浩園。



曾賽茹的兒子捧着母親遺照進入浩園，進行約20分鐘的告別儀式，各親友陸續上香叩拜，署理康樂及文化事務署署長李碧茜與同事到場獻花，冷風吹拂，低泣淚影，曾賽茹在親友送別下走完人生最後一程。



+ 2

事發在今年8月18日上午9時許，兩名康文署樹木組技工於西環水街及德輔道西交界路段登上升降台修剪樹木。其間吊臂懷疑機件故障折斷，兩職員隨升降台由約7米高位置急墜4米，猛撼工程車身。55歲女工曾賽茹一度被困於升降台及半空，她陷入昏迷由消防救出，惜送院後不治。另一名46歲姓陳男職員肋骨骨折，送院治理。

意外片段曝光 升降台急墜撼工程車：



+ 5