民陣逾時未交資料　警搜社民連會址等4個相關地點

警方本年4月根據《社團條例》要求民間人權陣線（民陣）提交其成員、活動及資金等資料，並要求於今年5月5日或之前提交。據了解因民陣未有依時提交資料，警方今（28日）採取行動，搜查與民陣相關的4個地點，包括社民連位於長沙灣會址，暫未有人被捕。



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民陣8月15日中午發聲明發表聲明宣佈解散。警方今年4月曾根據《社團條例》第15條，要求該組織提交其成員、活動及資金等資料，惟該組織未有依時向社團事務主任提交所需資料。警方今（28日）採取行動，搜查與民陣相關的4個地點，包括社民連位於長沙灣會址，暫未有人被捕。

港島總區刑事部採取搜查行動。在社民連長沙灣泰昌工廠大廈會址，上午10時45分大批便衣探員在門外等候。現場消息指探員需要等待相關人士開門方可進內搜查。與此同時，另一批探員掩至彌敦道242號「香港彩虹」中心。

警方社團事務主任要求民陣交代六項資料如下：

1. 民陣未有再向社團事務主任申請社團註冊的原因

2. 民陣是否《社團條例》中附表所列的人，若是，請提供證據

3. 民陣網頁和Facebook專頁是否由民陣建立及管理

4. 在2006年9月11日後，民陣曾舉辦多次集會遊行，包括去年十一大遊行。請提供2006年9月至今，曾經舉辦的公眾遊行及集會的日期及地點

5. 民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼

6. 去年12月9日舉辦國際人權日70周年「停止酷刑，尊重人權」聯署的目的及原因



▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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警方曾指民陣自2002年成立以來，一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦非向警察牌照課註冊的合法社團，因此，該組織是一個不合法地運作的組織。警方重申，一個組織及成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何組織及人士有否違反《香港國安法》及其他香港法例。