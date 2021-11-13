野豬出沒｜馬鞍山、香港仔現野豬　警察曾召漁護署處理

今日（13日）上午11時許，有市民在馬鞍山富寶花園12座山邊位置，發現有一隻約1米長的野豬，於是報案求助。警員接報到場，將附近範圍圍起，並已召漁護署人員到場處理，暫時未知是否會用麻醉槍捕捉野豬，再將其人道毀滅。記者到場時，發現野豬正在草叢旁邊睡覺，未有任何動靜。至下午約3時，野豬離開山邊位置。

晚上7時許，香港仔華富邨華明樓附近亦有一隻1.5米長的野豬出沒，警方接報到場後，手持盾牌戒備，並通知漁護署到場派員跟進。其間，野豬在花槽內走動，約2小時後，野豬走至瀑布灣公園，警員曾尾隨其後，不過野豬最終返回大自然，失去蹤影。



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本周二（9日）北角有警員遭野豬咬至小腿見骨，漁護署昨（12日）宣布會定期以麻醉槍捕捉在市區出沒的野豬，並將之人道毀滅；又研究修訂《野生動物保護條例》，擴展野生動物禁餵區，禁止人為餵飼野生動物，減少野豬數目及滋擾。

漁護署的措施令動保組織反對，今日「香港野豬關注組」及「毛守救援」均先後在Facebook專頁發文反對署方做法，並表示憤怒。「香港野豬關注組」認為，2年前署方廢除荷槍實彈的狩獵行動，推行和平理性的「人豬共存」政策，現時卻選擇開倒頭車，令人費解及憤怒。關注組提出6大訴求，包括促請署方立即撤回相關政策，並提出增設觀察期予市民改變餵飼野豬的習慣等建議。

「毛守救援」則認為野豬絕少攻擊人類，牠們出現在市區是都市發展令其棲息地日漸縮小，並指如野豬在沒有傷害人類及破壞財產的情況下， 只需出現在市區，便強行捕殺，是美其名保障市民安全， 實際是對動物殘害。