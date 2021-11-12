市區出沒野豬今起被人道毀滅　關注組﹕市民胡亂餵飼的後果

漁護署自2017年起暫停安排狩獵隊進行狩獵野豬行動，並改以試用避孕、搬遷計劃，2019年亦多管齊下處理野豬的滋擾。不過，近3年來野豬傷人個案有上升趨勢，平均每年10宗，最終漁護署宣佈今日起定期捕捉市區出沒的野豬及人道毀滅，並研究修訂《野生動物保護條例》（170章）以擴大野生動物禁餵區。香港野豬關注組幹事Roni坦言是市民胡亂餵飼所致，對政府決定是感無可奈何，惟擔心會有濫捕情況發生。



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香港野豬關注組幹事黃豪賢表示，作為愛護動物團體，「唔希望去到呢一步」，但政府去到「咁強硬、果斷嘅一步」，是市民胡亂餵飼的後果，為無可奈何的決定。不過，以往漁護署人道毀滅野豬的指引，是針對慣常有攻擊性的野豬，但今次目標擴大至市區捕捉得到的野豬，團體擔心會出現濫捕情況。他續指，野豬並不是危險動物，惟因本性容易受驚，當牠們走進市區及衝出馬路，無疑會與人類發生衝突，他希望市民停止餵飼野豬，避免牠們走出市區覓食。

政府亦正研究修訂擴大野生動物禁餵區範圍。根據資料，金山、獅子山及城門郊野公園、大帽山郊野公園的部分地區、大埔滘自然護理區、鄰近大埔道之郝德傑道地區，以及大埔道琵琶山段，皆為《條例》指明為禁止餵飼野生動物的地點。Roni表示，原則上不反對修例，認為可杜絕「愛心爆棚」的市民餵飼野豬。