漁護署推人道毀滅野豬政策　關注組促請署方立即撤回

鑑於近年野豬傷人個案上升，加上周二（9日）北角有警員遭野豬咬至小腿見骨，漁護署昨（12日）宣布會定期以麻醉槍捕捉在市區出沒的野豬，並將之人道毀滅；又研究修訂《野生動物保護條例》，擴展野生動物禁餵區，禁止人為餵飼野生動物，減少野豬數目及滋擾。

香港野豬關注組今（13日）晨於facebook專頁表示，堅決反對「人道毀滅」的動物政策，認為2年前署方廢除荷槍實彈的狩獵行動，推行和平理性的「人豬共存」政策，現時卻選擇開倒頭車，令人費解及憤怒。關注組提出6大訴求，包括促請署方立即撤回相關政策，並提出增設觀察期予市民改變餵飼野豬的習慣等建議。



今日凌晨近1時，香港野豬關注組於facebook發出帖文，抬頭致函漁護署署長梁肇輝，要求署方立即撤回「人道毀滅」野豬政策。文中指，關注組一直堅決反對相關政策，並指「人道毀滅」從不人道，而是剝奪無辜動物的生命；並指2019年漁護署廢除荷槍實彈的狩獵行動，積極進行先驅政策 —「捕捉、避孕針 / 絶育、放回」；今天卻選擇開倒頭車，中斷人豬共存的和平政策。

關注組指，2017年尾開始，漁護署推行更和平理性的野豬政策，廢除民間野豬狩獵隊，於全球實為先驅，惟先驅政策需要時間及資源去完善，才能長遠減低人豬衝突，達致「人豬共存」，但如今實施不人道的「人道毁滅」政策，令人費解並感到憤怒。而城市發展令動物被迫適應環境轉變，市民普遍對動物的同理心有增無減，政府教育不可或缺，漁護署亦責無旁貸。

文末，關注組提出6大訴求，包括促請漁護署立即撤回定期捕捉及「人道毀滅」野豬政策，另5項則包括「增設冷靜期 / 觀察期」讓市民改變餵飼野豬的習慣、增加資源推行「捕捉、避孕針 / 絶育、放回」政策及改善垃圾桶設計、加強署方人員面對野生動物的培訓、全面推行正確對待動物的教育、邀請民間團體及市民與漁護署商討政策。

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本周二（9日），北角天后廟道有一隻野豬遊蕩，警員持盾到場處理初時，氣氛平靜，惟漁護署人員到場捉捕野豬期間，野豬突然撲向一名52歲輔警，並狂咬亂噬。輔警臀部及右小腿被咬傷，右小腿傷口深可見骨；傷人野豬則慌不擇路，跳落10米深山坡，傷重死亡。

對於漁護署的「人道毀滅」野豬政策，香港野豬關注組幹事Roni昨日接受《香港01》訪問時，坦言是市民胡亂餵飼所致，認為政府的決定是無可奈何，惟擔心會有濫捕情況發生；而前野豬狩獵隊隊長楊佳權則對政策表示歡迎，認為「應該一早咁做」，但近期屢有野豬傷人，才迫使政府亡羊補牢。