泰達幣綁架案｜再有四人被落案起訴今提堂　至今十三人被捕

就本月6日發生的泰達幣綁架案，警方表示，西九龍總區總案組人員於15日在九龍及新界多處地方再拘多5男1女，年齡介乎25至40歲，涉嫌「綁架」及「串謀綁架」。其中4名被捕男子，年齡介乎25至40歲，已被落案控告共一項「串謀綁架」罪，案件將於今日（18日）上午於九龍城裁判法院提堂。另外一名29歲被捕女子，已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。



直至目前為止，本案一共有13人被捕。較早時，已有另外3名被捕男子遭落案起訴。警方表示，行動仍在繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

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警方指，於本月9日接獲一名39歲男子的家屬報案，指事主於本月6日與人相約在牛頭角區交收虛擬貨幣期間，懷疑被人綁架，並以武器襲擊。疑犯曾要求事主家屬交出3,000萬元贖金。西九龍總區重案組人員於10日接手調查案件。經深入調查及情報分析後，人員於12日至14日分別在大埔區、上水區、長沙灣區及觀塘區拘捕多人，涉嫌「綁架」及「串謀綁架」。人員亦於12日救出受傷的事主，他清醒被送往醫院治理。