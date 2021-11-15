泰達幣投資者遭綁架打斷手腳　回顧3富豪被綁架　有人遭割耳滅口

【兇殘綁架案】1名39歲全職虛擬貨幣投資者本月6日相約買家交易泰達幣時，遭假扮成買家的綁架，慘被兇徒以鐵錘、鐵凳毆斷其手腳，再禁錮於大埔南坑村鐵皮屋內。綁匪取得受害人的銀行戶口及虛擬貨幣交易平台密碼，更指示他以欠債為由向親友索取3000萬元贖金，受害人遭禁錮7天後爬窗逃生獲救，惟其戶口內2000萬元巨款不排除已被轉走。

是次綁架案的綁匪手段極為兇殘，而回顧過去，本港曾發生多宗轟動全城的富豪綁架案，肉參被綁匪以殘忍手法禁錮虐待，本文將講述3宗案件，其中包括1959年的「三狼案」，被綁富商黃應球慘被割下1隻耳朵，連同隨身物品寄回黃宅勒索贖金，因家人不付款而被撕票；其父黃錫彬在一年多後再被三狼綁走，付贖金後獲釋，最終3名匪被捕後判處死刑。



39歲全職虛擬貨幣投資者被假扮成買家的綁匪綁架，遭以鐵錘、鐵凳毆斷其手腳禁固及勒索3000萬元。（警方圖片／林振華翻攝）

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1959年：三狼案

1959年6月19日，富商及體育界知名人士黃錫彬之子黃應求與友人宵夜後，於銅鑼灣清風街遭綁架。合稱「三狼」的綁匪馬廣燦、李渭及倪秉堅數日後以署名「野狼」向黃錫彬發勒索信，要求他提交50萬元贖金以確無兒子平安，「三狼」更將黃應求的其中1耳朵割下，連同其隨身物品放於信中一併寄至黃宅，以證明手上有「肉參」。

黃錫彬父子綁架案合稱「雙黃案」，警方至1961年救回「三狼」同黨、有份綁架黃氏父子的黨羽「蛇仔明」鄧偉明，由他轉為「污點證人」揭發案件，同年12月拘捕「三狼」歸案，3人最終被判死刑。（1962年11月28日工商晚報/香港公共圖書館媒體資料庫）

黃錫彬收到勒索信後拒絕付贖金，「野狼」其後沒有進一步行動，黃應求一度生死未卜。

1961年2月10日，黃錫彬亦遭到三狼綁架，家人同樣收到署名「野狼」的勒索信，要求50萬元贖金。這次黃家按「野狼」要求交出贖金，黃錫彬在被禁錮17天後平安獲釋。

兩宗綁架案合稱「雙黃案」，當時警方一直對綁匪身份毫無頭緒。直至1961年「三狼」的同黨、有份綁架黃氏父子的黨羽「蛇仔明」鄧偉明因分贓不均被3人追殺，於龍翔道遭警員救回後，轉為「污點證人」揭發案件，警方亦根據其提供的線索，在香港島淺水灣道處山坡挖出黃應求的屍體。

有指黃應求被禁錮期間一度逃脫，但其後遭三狼發現捉回，並遭人以鐡鏟從後腦猛擊致死；亦有說法流傳指黃應求逃走期間被追至一處樹林，失足掉下山坡死亡；還有一種說法指黃錫彬被綁時認出「三狼」之一的李渭為其遠房親戚，因而遭人滅口。



警方同年12月拘捕「三狼」歸案，分別是李渭、馬廣燦及倪秉堅，案件翌年2月於高等法院正式開庭審理，法官於1962年3月14日宣佈3名罪名成立，被判處環首死刑，於同年11月執行。至於「蛇仔明」鄧偉明綁架罪名成立，但因擔任控方證人戴罪立功，僅被判監禁15年。

80年代：王德輝綁架案

華懋集團創辦人王德輝曾兩度遭綁架，首次發生於1983年4月，當時王德輝與妻子龔如心如常駕車離開寓所上班，途中遇上數名綁匪，王德輝成為「肉參」被帶走；龔如心則獲釋，被要求返家預備1100萬元美元贖金。龔如心按綁匪要求繳付贖金，2天後王德輝獲釋；警方經調查後同月破案，拘捕了3男1女涉案人士。

華懋集團創辦人王德輝曾兩度遭綁架，1990年4月第2次被綁報下落不明，至1999年法院宣佈他在法律上已經死亡。（資料圖片）

1990年4月，即首次綁架發生後約7年，王德輝在跑馬地馬會會所打壁球後，於回家途中被人綁架。綁匪更於不同報章高調落廣告，指名要求龔如心與他們聯絡。龔如心2日後接獲綁匪勒索10億美金，第一期為6000萬美元，龔按要求支付贖金，惟綁匪沒有釋放王德輝，至今仍下落未明。

警方循綁匪要求的匯款途徑深入調查，與台灣執法部門合作，於1991至1993年聯手拘捕十多名涉案人士，並於台灣搜獲大批贓款。有人被捕後供稱為了逃避警方追捕，王德輝於綁架案發生後不久已被推落公海，惟屍體一直未尋獲。

據了解，兩名綁架案主腦中，其中1人為香港退休警署警長鍾維政，他翻查過往案例發現當年綁架王德輝的匪徒手法高明，惟在部分關鍵位置失手，遂花5年時間籌備，以類似手法「案件重演」。鍾維政自案發後一直在逃，而案中其中1名落網綁匪鍾志能就是其兒子。至於另1名落網的主腦則為曾任台灣調查局駐港特派員的陳麒元，有指案發後他曾與鍾維政見面，相討何時釋放王德輝，其後於台灣被捕。

至1999年，香港高等法院宣佈，王德輝在法律上已經死亡，引發龔如心和家翁王廷歆就王德輝身家的爭產案。至2005年9月，終審法院5位法官一致裁定，龔如心上訴得直，成為王德輝400億港元遺產的唯一承繼人。

90年代：郭炳湘綁架案

新鴻基地產聯合創辦人郭得勝長子郭炳湘曾遭綽號「大富豪」的犯罪集團首腦張子強綁架，有傳他被困於木箱7天後始獲釋，這段經歷令他性情大變，一度患上抑鬱，留下不能磨滅的陰影。

新地前主席郭炳湘曾於1997年曾遭「大富豪」張子強綁架，有傳他被困於木箱7天後始獲釋，這段經歷令他性情大變，一度患上抑鬱。（資料圖片）

1997年9月29日，郭炳湘乘坐由司機駕駛的房車，離開深水灣道郭家大宅途中，遭「大富豪」張子強為首的犯罪集團綁架，被禁錮於新界一間村屋內。張子強及團伙要求郭家交出20億元贖金。家人經多次聯絡及斡旋，於同年10月3日支付6億元贖金，但張子強未有即時放人，郭炳湘於2日後才獲釋。

有指被綁架7日的郭炳湘一直遭禁錮於木箱，曾被多番暴力對待及長期捱餓。這段經歷令豪門出身的郭炳湘身心受創，事後一度患上抑鬱症，導致性情大變。2008年，即案發約10年後，郭炳湘接受傳媒訪問時承認，綁架事件令他患上抑鬱症，接受了逾1年的治療才康復。

在前政務司司長許仕仁及新地（00016）聯席主席郭氏兄弟涉貪案的審訊中，郭炳江一方盤問案中第四被告、新鴻基地產前任執行董事陳鉅源時曾提及，郭炳湘於綁架案後疑心相當重，並對所有事情失去興趣，情況持續至2000年，當時陳鉅源表示同意相關說法。