警拘詐騙集團洗3億黑錢拘14人　最大宗退休人士損失逾1,000萬元

警方搗破一個洗黑錢集團，揭發集團涉及電話、投資及網上情緣詐騙案、於過去一年半利用60個銀行戶口處理逾3億元犯罪款項。警方於昨日（1日）搜查洗黑錢集團位於油麻地的運作中心，拘捕14人，包括11男3女，涉嫌串謀洗黑錢罪，當中包括4名主腦及骨幹成員，他們有黑幫背景，以及其餘10名成員全為傀儡戶口持有人。行動中，警方凍結相關銀行戶口超過7,000萬元的犯罪得益。



洗黑錢集團利用個人銀行戶口、空殼公司及相關公司戶口作傀儡戶口，在收取在本地或外地的詐騙得益後，再快速利用戶口進行多次轉賬，透過多層戶口互相轉賬清洗黑錢。（陳傲淇攝）

警方財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒表示，洗黑錢集團運作約一年半，由上年1月至本年11月其間，集團會於社交平台及聯誼場所以約500元至5,000元不等作餌誘招覽成員，從而收取或開設他們的個人銀行戶口、空殼公司及相關公司戶口，用作傀儡戶口。在收取在本地或外地的詐騙得益後，再快速利用戶口進行多次轉賬，透過多層戶口互相轉賬清洗黑錢。集團會利用油麻地吳松街一間賓館以作收信地址，並操控60個傀儡戶口合共清洗至少3億元犯罪得益，當中涉及24宗本地及海外電話、投資及網上情緣詐騙案，受害人共損失超過4,000萬元。

警方於今日（1日）循線展開代號「銀斧 」的拘捕行動，搜查油麻地吳松街一間持牌營業賓館及全港多區，以串謀洗黑錢罪拘捕9男3女本地人，另外2名為烏克蘭和巴基斯坦裔人士男子（20至59歲），當中4名為有三合會背景之主腦及骨幹成員，以及其餘10名成員全為傀儡戶口持有人，亦有一名成員報稱為該賓館之經理。行動成功凍結涉案戶口之超過7,000萬款項，並檢獲一批證物，包括手提電話、銀行卡、銀行文件等。而所有被捕人士現正被扣留調查，警方不排除有進一步拘捕行動。

警方財富情報及調查科財富調查組署理總督察宋家煒向傳媒交代今次行動詳情。（陳傲淇攝）

宋家煒又續指目前調查所得，24宗騙案中，受害人為15名本地及9名海外人士，騙款有數萬元至十幾萬元不等，當中最高騙款金額為一宗電話騙案，今年2月，一名66歲退休人士之受害人，被騙徒透過電話假扮內地之執法人員騙取超過1,000萬。

財富情報及調查科財富調查組高級督察楊展榮呼籲，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。（陳傲淇攝）

財富情報及調查科財富調查組高級督察楊展榮呼籲「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。另外，任何人士如干犯串謀詐騙罪行，一經定罪，最高亦可被判監禁14年。