貝沙灣綁架案｜外傭求援助少主脫險　僱主會籲善待忠誠傭工

在港島薄扶林貝沙灣昨日（8日）發生的企圖綁架案中，39歲菲傭與19個月大女少主被綁匪擄走載到元朗八鄉大窩村禁錮，其間菲傭女少主乘綁匪離開，伺機爬上貨櫃頂求援，終被村民發現脫險。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒直言，若僱主能聘到忠誠的外傭，確是一件令人開心的美事，僱主應該好好珍惜，善待外傭。



容太指不少外傭來港工作，長時間與僱主相處，彼此之間建立深厚感情。她舉例之前有個案，外傭照顧少主逾20載，眼見少主長大成人，外傭最後離港回鄉，外傭和少主一家都不忍捨離，「大家都喊晒」。她又指近期在疫情下，雖然有僱主投訴外傭薪酬「水漲船高」，但「唔係個個外傭都係咁，仍有很多外傭係冇跳槽，用返舊合約、舊薪水繼續幫僱主工作」，她呼籲僱主珍惜與外傭的關係。

對於今次綁案件，容太稱若作為僱主，能請到忠誠的外僱，懂得保護少主，一定要嘉許。不過，她不諱言案中仍有很多疑點，例如何以案中女少主成為被綁架的對象、綁匪從何得知女少主的背景等，相信一切謎團仍有待警方調查。