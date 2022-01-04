23歲仔台灣車禍腦重創　腦萎縮功能退化　父：最大希望係佢食到嘢

23歲的梁銘皓去年初在台灣遇車禍，昏迷指數一度僅有4分，治療接近一年，其病情好轉，卻出現腦萎縮現象，知覺動作、學習記憶等能力均會嚴重退化，西醫斷言無法治療，家人寄望透過中醫改善，梁爸爸擔憂不已，願望渺小：「依家最大希望係佢可以食到嘢」。梁爸爸經營的汽車美容生意慘淡，已欠租數月，面對每月龐大的醫療及雜費開支，他一直在港籌謀，《香港01眾樂基金》相關籌款項目將在日內完結。



台灣的醫護人員熟知銘皓情況，家人希望盡量爭取在台灣繼續接受治療。（受訪者提供圖片）

去年1月28日，在台灣嘉義市就讀國立嘉義大學農藝學系大二的梁銘皓，駕駛電單車接載好友，途經一個地盤出口時被泥頭車撞倒，頭部重創，昏迷指數一度僅有4分（最低3分）。梁爸爸表示，去年11月下旬，腦部斷層掃描顯示兒子有腦萎縮及腦積水現象，手術後雖已無腦積水，但醫生指腦萎縮無法醫治並會持續惡化，知覺動作、注意力、學習記憶、執行功能均會嚴重退化。梁爸爸得悉後感到「好驚，驚佢冇晒記憶，驚唔知點醫。」但家人並未放棄，為銘皓尋求中醫治療，中醫稱有希望，有病例能成功控制病情，更有人恢復腦神經功能。

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梁爸爸指，銘皓近日病情有好轉，早前進行測試，能夠簡單計算並用手指表達。梁爸爸稱，已不期望兒子將來能作出貢獻，但希望他能夠自理，「依家最大希望係佢可以食到嘢，其他嘢係奇蹟。」台灣醫護人員熟知銘皓情況，家人希望盡量爭取繼續在台灣接受治療。銘皓去年1月遇車禍後申請休學，原本屆滿一年無法保留學籍並須返回香港，幸得校方協助延期半年。

梁爸爸希望銘皓日後能夠自理，「依家最大希望係佢可以食到嘢，其他嘢係奇蹟。」（資料圖片）

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梁爸爸指，目前在台灣的每月醫療及生活雜費約4萬元港幣，其中看護支付每月近10萬元台幣（2.8萬元港幣），而1月後部份醫療開支將不獲醫療保險承擔，加上無法動彈的兒子出院後，需遷住更大的住屋，估計屆時每月在台開支將升至每月約7萬元港幣，將來返港後更是無底洞。

梁爸爸租用荃灣和宜合村山上一塊爛地，經營汽車美容生意。受到疫情影響，生意愈見慘淡，「生意差得好緊要」，依賴賣二手車增加收入，得業主體諒租金順延數月，但車場卻面臨清拆危機，「見步行步喇」，他樂觀稱，萬一生意結束，便前往台灣探望兒子，「我都冇諗咁多嘢，依家最重要係個仔，集中火力搞好個仔啲嘢。」

銘皓去年11月前情況

