22歲港生遇車禍腦重創　醫生建議續留台治理　急籌每月10萬醫雜費

22歲的陽光大男孩梁銘皓，懷着一個農夫夢，遠赴台灣求學，詎料一場車禍令他卧床至今大半年。不足三個月後，他的學籍或將不保，隨之失去台灣健保，醫療及雜費即將倍增，預計每月逾10萬港元的開支儼然無底洞，一個普通香港家庭如何應付？父在港求援，母留台照顧，夫妻將「半清醒」兒子一個眨眼視作回應，傾付所有，堅守在旁。



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梁爸爸表示，「叫佢眨下眼都有做呢個動作，眨一邊同我哋打招呼」。（受訪者提供圖片）

車禍造成腦部重創 銘皓重學站立、語言等

今年1月28日，在台灣嘉義市就讀國立嘉義大學農藝學系大二的梁銘皓，駕駛電單車接載好友，途經一個地盤出口時被泥頭車撞倒，頭部重創，昏迷指數一度僅有4分（最低3分）。銘皓意志力頑強，從重度昏迷中逐漸回復「清醒」，目前在台灣持續接受物理治療、針灸等中西醫治療。梁爸爸表示，銘皓「好精神嘅時候有少少互動，好似聽到我哋講嘢」，「叫佢眨下眼都有做呢個動作，眨一邊同我哋打招呼」。銘皓如重回孩提時，重新學習站立、語言、聽指示，在器械的協助下進行手部及腳部的復健運動。

梁爸爸在港工作及為銘皓日後醫療開支籌募費用，嫲嫲則每日為孫兒敲經念佛，希望他早日康復。（蔡正邦攝）

銘皓10月復健情況



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梁爸爸賣搵食車換輪椅車 銘皓最少再留台半年

梁爸爸期盼兒子早日歸家，更為此早有準備。他打開藍色七人車尾門，拉出一塊斜板，「呢架車係輪椅車嚟㗎，等個仔如果返到嚟仲未方便行嘅時候用㗎喇！」他現在事事以銘皓優先，甚至將「搵食車」換成輪椅車，希望銘皓返港後出入更方便。可惜輪椅車在半年內未能真正派上用場，由於銘皓近來康復進度較緩慢，更有腦室大的問題，未適合返港，主診醫生建議六至七個月後再作評估。「我驚佢入邊個腦壓，如果坐飛機會影響到佢，唔知會唔會影響到佢返嚟有後遺症。」加上由熟悉的醫護及復健人員進行治療，他希望等待銘皓康復至能自主反應或吞嚥，才安排返港。

梁爸爸事事以銘皓優先，甚至將「搵食車」換成輪椅車，希望銘皓返港後出入更方便。（蔡正邦攝）

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梁爸爸自3月探子返港後，除了常日返回山腰汽車美容公司工作，洗車賺錢，更要隔海肩負聯絡台灣律師處理車禍索償事議；與校方及台議員商討銘皓明年留台安排，「睇下可唔可以延長多一年咁上下或者半年都好，希望個醫療費用盡量少啲，唔好咁多」；但首要任務是在港為兒子籌募日後醫療費用。

台灣健保將到期 預料每月醫療雜費達10萬港幣

目前銘皓大部份的醫療開支由台灣「全民健康保檢」支付，但意外一年後須全額自費。由明年1月28日起，單是銘皓的醫院開支預計需要近6萬元港幣，加上輔助醫療及生活雜費等，預計每月開支達10萬元港幣，加上長時間的復康治療，猶如無底深潭，對非大富大貴的普通家庭來說無疑是千斤擔，「我驚呢個數我真係負擔唔起，一定係好困難㗎到時，所以我希望依家呢個時間做一個部署先。」

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銘皓9月前情況



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當一個人靜落嚟嗰時就會諗起個仔啲嘢喇……諗到佢（銘晧）係好辛苦，同埋個靈魂好似困住咗咁，我又冇辦法幫到佢，好難受……真係好難受…… 梁爸爸

人前，梁爸爸總表現得堅強，兩次訪問數度哽咽，卻不讓眼淚流下。得悉銘晧發生意外時，「我係覺得乜都冇晒喇，呢個仔對於我嚟講好重要喇，屋企人對於我都好重要，但諗深一層，如果我頹廢嘅話，對呢件事都冇乜幫助，不如自己企起身硬淨啲去面對佢，慢慢改變自己心態去接受佢，依家基本上都消化到。」人後，梁爸爸卻為愛兒悲從中來。「做嘢嘅時候冇乜感覺，但當一個人靜落嚟嗰時就會諗起個仔啲嘢喇……諗到佢係好辛苦，同埋個靈魂好似困住咗咁，我又冇辦法幫到佢，好難受……真係好難受……」

12月1日是銘皓的23歲生日，預想而知將卧床度過，「除非有奇蹟之外呢，我諗唔到有啲咩可能，可以企起返身，可以同我哋一齊過生日！」錯過上月中秋團圓，冬至、農曆年預料繼續分隔兩地。

落床瞌一瞌，個口仲講念緊，觀世音菩薩觀世音菩薩，南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛，救下皓仔喇救下皓仔喇！ 梁嫲嫲

梁爸爸、梁媽媽為着銘皓分別在港、台四出奔波，與孫仔感情要好的嫲嫲同樣心力交瘁，她哽咽表示「好難過，日日都掛住（孫仔），有時一諗起兩三點鐘都瞓唔着」，她說唯一可以為銘皓的便是燒香念佛，「落床瞌一瞌，個口仲講念緊，觀世音菩薩觀世音菩薩，南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛，救下皓仔喇！救下皓仔喇！」

《香港01眾樂基金》將個案列為「關懷個案」。為他開設籌款專戶，善款將交予求助者梁生 (銘晧父親)，用於治療及照料銘晧的相關開支，包括聘請看護、手術、檢查、針灸、推拿治療、接回銘晧返港等費用。