《南早》引政府消息指梁天琦有望明年1月出獄　或受執法部門監視

本土民主前線前發言人梁天琦,因參與2016年農曆新年的旺角衝突,於2018年被判囚6年。《南華早報》今日(30日)引述政府消息,指梁天琦因在獄中行為良好,扣減刑期後,或可於明年1月19日提早出獄。不過,梁天琦出獄後料會被國安部門監視。



《南華早報》引述政府消息,指梁天琦於獄中行為良好,料可扣減三分一的刑期,或有望於明年1月19日出獄。不過梁於出獄後,或將會被執法部門,包括國安部門監視(could still be under supervision by law enforcement agencies, including those responsible for national security)。報道引述消息指,考慮到梁天琦過往紀錄,為一名具影響力的政治人物,並特別提到他提出「光復香港,時代革命」的口號,因此認為他被監視是合理(it made sense)。

報道亦引述消息指,梁天琦於獄中被視為高風險囚犯,受到嚴密監視,並只被允許與約10名、同樣有長刑期或被判囚終身監禁的囚犯接觸。而於獄中,他主要負責裝訂書本的工作。

梁天琦因參與2016年大年初一晚,到旺角聲援小販行動,最終演變成警民衝突,他於2018年經審訊後,被裁定1項暴動罪成,連同之前承認的襲警罪,兩罪合共被判囚6年。梁天琦其後曾就刑期提出上訴,但被上訴庭駁回。