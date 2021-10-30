《南早》引政府消息指梁天琦有望明年1月出獄　或受執法部門監視

本土民主前線前發言人梁天琦，因參與2016年農曆新年的旺角衝突，於2018年被判囚6年。《南華早報》今日（30日）引述政府消息，指梁天琦因在獄中行為良好，扣減刑期後，或可於明年1月19日提早出獄。不過，梁天琦出獄後料會被國安部門監視。
《南華早報》引述政府消息，指梁天琦於獄中行為良好，料可扣減三分一的刑期，或有望於明年1月19日出獄。不過梁於出獄後，或將會被執法部門，包括國安部門監視（could still be under supervision by law enforcement agencies, including those responsible for national security）。報道引述消息指，考慮到梁天琦過往紀錄，為一名具影響力的政治人物，並特別提到他提出「光復香港，時代革命」的口號，因此認為他被監視是合理（it made sense）。
報道亦引述消息指，梁天琦於獄中被視為高風險囚犯，受到嚴密監視，並只被允許與約10名、同樣有長刑期或被判囚終身監禁的囚犯接觸。而於獄中，他主要負責裝訂書本的工作。
梁天琦因參與2016年大年初一晚，到旺角聲援小販行動，最終演變成警民衝突，他於2018年經審訊後，被裁定1項暴動罪成，連同之前承認的襲警罪，兩罪合共被判囚6年。梁天琦其後曾就刑期提出上訴，但被上訴庭駁回。
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