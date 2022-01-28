警檢$13萬CBD產品　化驗後發現含違禁成分　拘7男女涉販毒

再有THC（四氫大麻酚）產品流入本港！警方展開第二輪代號為「速音」的行動，打擊市面標榜只含CBD（大麻二酚）產品，但含有THC產品的罪案。毒品調查科聯同多區探員，一連五日（24至28日）於全港多區商舖拘捕4男3女，他們涉嫌「販運危險藥物」或「管有危險藥物」罪，檢取20多款CBD產品。經政府化驗後，發現當中的CBD油、大麻曲奇含有THC成分。



毒品調查科總督察葉秀蘭講述案情（陳浩然攝）

毒品調查科總督察葉秀蘭指，警方留意有不法分子透過社交平台推廣、出售高濃度THC產品，以及聲稱含有CBD成分的日用品和零食，包括茶、巧克力、糖果、電子煙油、護膚產品、糖、曲奇等。

因此，毒品調查科聯同多區探員，於本月24至28日期間，在觀塘一間店鋪以及全港多個懷疑交易地點，包括黃大仙、屯門、佐敦、元朗以及接觸網上賣家，以「販運危險藥物」罪或「管有危險藥物」罪拘捕4男3女（年齡介乎22至33歲），被捕人士分別報稱任職商舖負責人、售貨員、學生、無業。一名22歲被捕男子現正被扣留調查，其餘被捕人已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除將會拘捕更多人。

行動中，警方檢獲合共20多款不同種類的CBD產品，包括28枝經政府化驗含有THC成分的CBD油、95枝高濃度THC油、少量大麻花及大麻曲奇，價值約港幣13萬元。警方重申，所有含THC成分的CBD產品，不論濃度均屬危險藥物，均受《危險藥物條例》所管制。市民長時間食用，或對健康有影響。

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警方呼籲，進口及購買CBD產品的市民，應小心謹慎留意製造商，是否已全面公開產品成分，否則有機會觸犯法例。如果確認管有含有THC的產品，或懷疑手頭上物品含有THC，應立刻停止出售及使用，報警求助。警方會聯同其他部門，包括禁毒署、海關、衞生署合作，透過研究立法、宣傳教育、出入口管制等措施，堵截含THC產品流入香港。有關含有THC的CBD產品，已在警方公眾網頁上載產品圖片，市民如有疑問，可致電警方舉報熱線2527 1234。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，「販毒」一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。