疫情│富昌邨九口家女戶主確診等逾一日　自行入院被告知無床位

深水埗富昌邨富悅樓於周一（7日）圍封強檢，至周三解封並發現29宗初步確診。有確診居民向《香港01》表示，於發現陽性後等候逾一日仍未獲安排入院，自行召救護車送院亦被醫院指因無床位，著她「一係坐喺度等，唔等就返屋企」。惟事主家中有8名親友包括兩個嬰兒，擔心回家會傳染家人，又指衞生署人員著他們「盡量唔好出街」，但再沒有後續跟進安排，現時家中連奶粉及消毒藥水均用光，對此大感無助。



深水埗富昌邨富悅樓於周一（7日）圍封強檢，至昨日解封。（資料圖片）

醫院：一係坐喺度等三四日，唔等就返屋企

富悅樓居民張女士昨晚（10日）向《香港01》表示，與兒子、媳婦及3個孫子住於大廈約400多呎單位，近日媳婦妹妹因家事亦與分別1歲及2個月大的兒子前來暫住，一家九口本來已相當擠擁。至周一大廈突然圍封，張女士於周三（9日）獲通知確診，當時衞生署人員告知需等候入院，張女士表示擔心家中有不少幼兒，惟人員稱「都無辦法，少啲接觸囉」。直至昨日張女士開始出現劇烈頭痛及喉嚨痛，但署方人員仍未有安排並著她等待，她於是召救護車前往明愛醫院。醫生卻表示醫院無床位，「一係坐喺度等三四日，唔等就返屋企」。張女士無奈下只能等候拿藥回家。

奶粉、消毒物資「彈盡糧絕」

張女士又指現時雖然大廈已經解封，但她於確診後衞生署人員著家人「盡量唔好出街」，惟至今亦未有後續指示及安排，亦沒有要求他們強制檢測，現時家中連食糧及奶粉亦已用光，希望人員協助遞送消毒藥水等物資，對方又稱「幫唔到，叫我哋買外賣送上嚟，呢個環境邊個送上嚟？我哋自己都唔好意思啦」，對此感到十分無助，打算回家後自行留於房間內避免接觸家人，而署方如無下一步指示，亦會安排媳婦妹妹與嬰兒先到其他地方暫住。