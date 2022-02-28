童樂居虐兒案｜警再拘控兩女職員　累計26人被捕　40童受害

警方調查香港保護兒童會轄下「童樂居」的虐兒案再有進展，西九龍總區重案組今日（28日）在旺角區拘捕多兩名分別23歲及53歲院舍女職員，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略。兩名被捕女子各被控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，案件將於明日（3月1日）上午在九龍城裁判法院提堂。

案件至今累計共26人被捕，涉及受害兒童添一名，增至40人。警方稱已完成翻看超過6萬小時的閉路電視影片，不排除將會再有拘捕行動。



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警方於去年12月22日接獲童樂居舉報，聲稱收到市民投訴，指有職員在院舍的戶外遊樂場虐待兒童。警方隨即展開調查，檢取及翻看閉路電視片段後，發現有幼兒遭職員打頭、扯頭髮、掌摑、掟兒童落地下或「掟埋牆」等行為施虐。由於案件涉及大量閉路電視錄影片段，西九龍刑事總部成立專案小隊，全力檢視超過6萬小時影片。

事件中警方之前已拘捕24名職員並作出檢控，全部是院舍的幼兒工作員。其中19名被告於本月21日在九龍城法院再提訊，他們全部被控對所看管兒童或少年襲擊罪。案件押後至4月25日下午再提訊，除了4名被告不獲保釋外，其餘15人准以原有條件繼續擔保。