特首選舉｜林鄭宣布不連任　政務司司長李家超今午無回應傳媒提問

行政長官選舉提名期周日（3日）開始，昨早（4日）行政長官林鄭月娥終於在抗疫記者會宣布不尋求連任，政圈盛傳將辭職參選的政務司司長李家超仍然按兵不動，並未透露參選意向。今日（5日）大批傳媒繼續到李家超於何文田京士柏道帝庭園的寓所外等候。至下午1時10分，李家超乘坐座駕離開屋苑時，未有開腔回應是否有意參選特首，僅隔窗向在場記者揮手，座駕其後直駛至政府總部。



2022年4月4日，林鄭月娥宣布不會競逐連任。（資料圖片）

特首林鄭月娥昨日在記者會宣布不會參選下任特首，任期至6月30日，將結束42年公職生涯。她感謝中央、港澳辦、政府團隊、公務員等支持，「最重要是感謝家人信任」。她指未來仍有四方面工作，包括要辦好特首選舉、繼續抗疫工作、做好政府換屆交接等。

她透露，去年3月兩會已向北京表達不連任意向，唯一考慮是家庭，「我家人係我最優先考慮，佢地認為我夠鐘返返屋企喇」。她拒評李家超會否參選，僅表示至今未收到官員辭職。

林鄭宣布不連任後，行政會議召集人陳智思指，林鄭任內做了很多艱難決定，但很多事情市民未必在短時間見到成效。至於傳聞政務司司長李家超參選特首，陳智思認為李家超長時間在政府任職，相信有經驗及能力勝任，又相信他可以處理香港經濟復蘇等事情。