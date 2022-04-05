特首選舉︱消息：中聯辦明約見選委　料談及特首選舉安排

消息指，中聯辦明天（6日）約見選委，料談及特首選舉，多名選委今日現身中聯辦領取核酸檢測樽，確定陰性後明天與中聯辦相關領導見面。有選委估計，會面將談及選舉具體安排，「國家隊」選委很快會提名參選人，外界可確定「真命天子」誰屬。



林建岳、張國鈞、陳穎欣等現身中聯辦

據悉，多名選委今早現身西環中聯辦，包括全國政協常委林建岳、立法會議員張國鈞、陳穎欣等。

特首林鄭月娥昨天宣布，不參選下任特首，將於6月30日結束42年公職生涯。她表示，去年3月已向北京表達不連任意向，又指家庭是唯一考慮，「佢地認為我夠鐘返返屋企喇。」政圈盛傳，政務司司長李家超將辭職參選特首，他昨天坐車離開何文田寓所時，只在車內向在場記者揮手。