特首選舉｜前後腳抵中環廣場　譚耀宗支持李家超參選：佢能夠勝任

李家超辭職參選特首，今晨（7日）李家超離開寓所抵中環廣場。至早上約9時20分，全國人大常委譚耀宗亦到中環廣場，他未有透露到場原因。譚耀宗表示支持李家超參選特首，相信他會團結各階層、做好防疫抗疫工作及改善民生等，「我相信佢能夠勝任，一定能夠做好！」譚耀宗指選舉報名期未過，他不清楚是否有其他人參選。



今晨，全國人大常委譚耀宗抵達中環廣場，他未有透露到場原因。（翁鈺輝攝）

譚耀宗接受在場傳媒訪問時稱，支持李家超參選特首，「我支持佢，梗係會推介佢。如果做到主要領導職務，最緊要係識用人，識帶領成個團隊去服務香港社會。」有記者提問及，李家超加入問責團隊近10年，有關資歷相對歷任行政長官少，譚表示10年都是一個長的時間，他稱李家超由局長至政務司長都積累不少經驗，「我相信佢能夠勝任，一定能夠做好！」

譚耀宗：相信他會團結各階層 做好防疫抗疫工作

對於李家超能否修補社會撕裂，譚耀宗回應：「我相信佢（李家超）會團結各階層，為香港社會服務，為香港經濟發展、改善民生，做好防疫抗疫工作。」另外，對於一個人參選會否影響認受性？譚耀宗表示：「唔會嘅，一樣要投票，一樣要選出嚟，要過半數嘅票先能夠當選。」譚續指，目前行政長官的選舉方式，無論有多少個候選人，行政長官都一樣需要透過投票及選舉產生。對於參與選舉的人數，譚耀宗稱由於選舉報名期未過，他不清楚是否有其他人參選。

李家超今早離開寓 所抵中環廣場



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昨日（6日）政務司司長李家超指，已向特首林鄭月娥請辭。他會見傳媒時表示，昨午已向特首遞交辭職信，辭去司長一職，請其按《基本法》第48條，建議中央政府批准其辭職。他在信中表示，辭職的原因是如獲得中央批准，「我打算參加下一任行政長官的選舉」。他指會即時開始休假，如果辭職得到中央批准，會盡快交代下一步工作。