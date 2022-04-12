下城門水塘封路防再生意外　市民闖入快閃打卡

荃灣下城門水塘近日「乾塘」出現龜裂，連日假期人山人海。遊人冒險陡峭山坡樂極生悲，周末（9日及10日）釀成一死一傷慘劇。警方公布將與水務署人員執法，今（12日）早仍有市民在執法人員到場前快閃打卡。直至早上九時許，數名警員帶同揚聲器到下城門水塘，勸喻途人離開不要逗留。



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記者今早（12日）前往下城門水塘底缺水龜裂位置，沿途已架有水馬及警員封鎖膠帶，亦有工人在路旁架設臨時鐵欄。有違例泊車的車輛收「牛肉乾」。市民指從新聞報導獲悉警方及水務署已封路，不准進入，但仍心存希望走一趟到龜裂塘底打卡作紀念。

市民帶備「自拍神棍」拍攝團體照，更有人躺在地上拍攝龜裂大地。警員到場勸喻他們離去，暫未作出檢控。當局指市民不應進入水務署轄下的水塘範圍內，以免對其自身和其他人造成危險；違者亦可能觸犯《水務設施條例》或《水務設施規例》，一經簡易程序定罪，可被罰款5萬元及監禁兩年。

上周六（9日），一名姓關（54歲）男子在下城門水塘行山，其間意外失足墮下30米深山坡，結果傷重死亡。周日（10日），一名男子偕同親友前往下城門水塘行山，行走山坡捷徑時意外從10多米高處墮下，他頭部受傷流血，由救護員到為他包紮送院治理。