荃灣三級火｜渠務署組合屋爆炸釀2傷　男職員跳樓逃生一度昏迷

荃灣發生三級大火，兩名渠務署男職員受傷。今（28日）清晨約6時半，海盛路與海角街交界、有線電視大廈對開一個渠務署及外判商地盤的鋅鐵組合屋起火，大量黑煙攻上半空，黑煙籠罩荃灣路橋面，更傳出多次爆炸聲。由於火勢猛烈，消防於早上6時50分將火警升為三級，火場面積約20米乘30米，消防出動4喉3隊煙帽隊灌救，火勢於上午10時50分大致被救熄。

火警中兩男子受傷，消息指兩名傷者為渠務署地盤監督，他們均為夜更員工。其中一男子懷疑在逃生時，慌不擇路在一樓跳落地面受傷，他一度陷昏迷，其後回復清醒。此外，救護員亦在組合屋旁發現另一名傷者，他手腳擦傷清醒，兩名傷者送院治理。



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據報，濃煙從青衣島外望也清晰可見。受到風勢影響，部份濃煙吹往荃景圍一帶，有居民表示嗅到濃烈燒膠味。

消防處指，荃灣海角街3號今日（28日）上午6時38分發生火警，並於上午6時50分升為三級。火勢於上午9時43分受到包圍，於上午10時32分受到控制，並於上午10時50分大致被救熄。消防人員曾動用4條喉及3隊煙帽隊灌救。火警中2人受傷，送往仁濟醫院治理。警方指，一名29歲姓程男子手及腳傷，另一名32歲姓關男子腰傷，至於起火原因有待調查。

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運輸署於早上7時50分指，因火警，由大涌道通往荃灣路(屯門方向)的支路的唯一行車線仍然封閉。另外，由荃灣路(九龍方向)通往大涌道的支路的唯一行車線亦仍然封閉。受影響巴士路線268M號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。

至早上8時10分，政府新聞處指，荃灣海角街一個建築地盤今日（28日）上午6時38分發生火警，並於6時50分升為三級，消防處正進行滅火行動。駛人士及市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉窗戶及保持鎮定。