荃灣三級火｜火場曝光　渠務署組合屋「燒通頂」　鐵皮支架變形

今（28日）晨荃灣海盛路三級大火，兩名渠務署職員受傷。至早上約9時半火警大致救熄，現場可見肇事的組合屋「燒通頂」，上下兩層鐵皮嚴重焚毀，有支架燒至變形。現場有濃烈的燒膠氣味，附近橋底亦嚴重熏黑。

火警中，消防出動4條喉及3隊煙帽隊灌救，煙火特遣隊到場增援，火勢於上午9時43分受到包圍。消息指，兩名傷者為渠務署夜更員工。有附近工友指，間中有通宵工作的職員到上址休息，至早上再繼續工作。



附近工友林先生指，有員工會工作至深夜如凌晨3時至4時，早上再回來工作。據他所知上址有渠務署職員，包括有負責監工的辦公室職員。林指，有時監工如工作至凌晨，假如翌日又需再開早班，間中有人選擇到寫字樓休息。

環保署：荃灣、青衣及葵涌一帶 或受煙霧異味影響

環境保護署表示，荃灣海角街3號近荃灣路橋底位置，今日（28日）上午6時38分發生火警，消防處正進行滅火行動。現場濃煙猛烈，荃灣區空氣監測站的數據雖然暫時未見異常。荃灣、青衣及葵涌一帶的市民可能會受到隨風飄散的煙霧和異味影響，市民可關閉門窗及保持鎮定。

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事發在今（28日）清晨約6時半，荃灣海盛路渠務署外判商地盤的鋅鐵組合屋，突然起火，大量黑煙攻上半空。現場可見黑煙籠罩荃灣路橋面，更傳出多次爆炸聲。由於火勢猛烈，消防於早上6時50分將火警升為三級，火場面積約15米乘20米，消防出動4喉3隊煙帽隊灌救，火勢於上午9時43分受到包圍。火警釀兩名渠務署職員受傷，包括一名男子逃生墮樓，他一度昏迷之後恢復知覺。