荃灣三級火｜濃煙罩路面阻司機視線　巴士路線268M號須改道

荃灣海盛路發生三級大火，火警釀成兩名渠務署職員受傷。事發時，大量黑煙籠罩橋面，更有煙霧阻擋司機的視線，不少駕駛人士需要慢駛及改道。至早上7時50分指，運輸署指因火警，由大涌道通往荃灣路(屯門方向)的支路的唯一行車線仍然封閉。另外，由荃灣路(九龍方向)通往大涌道的支路的唯一行車線亦仍然封閉，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。巴士路線268M號線受影響須改道行駛。



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至早上8時10分，政府新聞處指，荃灣海角街一個建築地盤今日（28日）上午6時38分發生火警，並於6時50分升為三級，消防處正進行滅火行動。駛人士及市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉窗戶及保持鎮定。

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事發在今（28日）清晨約6時半，海盛路有線電視大廈對開一個露天停車場，據報荃灣路橋底的組合屋突然起火，大量黑煙攻上半空。現場可見黑煙籠罩荃灣路橋面，更傳出多次爆炸聲。由於火勢猛烈，消防於早上6時50分將火警升為三級，火場面積約20米乘30米，消防出動4喉2隊煙帽隊灌救。火警釀2人受傷，包括一名男子逃生墮樓，他一度昏迷之後恢復知覺。