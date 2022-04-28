荃灣三級火｜消防：渠務署組合屋無擺危險品　間隔複雜有潛在危險

今（28日）晨荃灣海盛路發生三級大火，火勢持續約4小時被救熄，兩名渠務署職員受傷。今早，警方及消防將交代案情指，火場為兩層高的鋅鐵建築物，火場面積大及間隔複雜，而結構有潛在危險。當時兩名傷者於組合屋旁邊，其中一人疑逃生時由高處墮下，他手腳擦傷及骨折，兩人清醒送院治理。消防指起火原因仍在調查，初步相信上址無人留宿及沒有擺放危險品。兩名傷者仍在留醫，一人情況嚴重，另一人則穩定。



+ 3

高級消防區長盧傑雄表示，今日（28日）早上6時38分接獲多個火警報告，並荃灣海角街一個建築地盤發生火警，人員於3分鐘後抵達現場。由於火場面積大及火勢迅速蔓延，於6時50分將火警升為三級，消防處合共出動290名消防及救護員，曾動用4條喉及3隊煙帽隊灌救，並出動60輛消防車及7輛救護車、1輛快速應變急救車及1輛輔助醫療裝備車。火警並於上午10時50分大致被救熄。

高級救護主任林浩璋表示，火警中有兩名地盤監督於逃生時受傷。救護員抵達現場時，於組合屋旁邊發現有兩名傷者，一人懷疑吸入濃煙及懷疑骨折，另一人則是手腳擦傷及懷疑骨折，兩名傷者由救護車送仁濟醫院治理，他們送院時清醒。據其中一名傷者指，事發時他由較高的位置墮下逃生。

今早，警方及消防將交代案情指，火場為兩層高的鋅鐵建築物，火場面積大及間隔複雜，而結構有潛在危險。（馮國良攝）

盧傑雄表示，至於火場位於地盤中心位置，上址為兩層高的鋅鐵建築物，面積為15米乘20米，起火成因仍在調查。由於火場面積大及間隔複雜，結構有潛在危險，盧稱由於火勢持續約4小時，人員不時需要確認結構情況。據調查所知，上址是沒有人留宿及沒有擺放危險品，至於爆炸聲相信來自冷氣機。

警方荃灣警區助理指揮官 (行動) 署理警司古樂霖表示，上址為渠務署及外判商的地盤辦公室及休息室，火警發生在休息室，當時兩名渠務署員工見到上址發生火警及有煙，他們逃生後由同事代為報警。警方指由於火警關係，附近一帶有來回四線短暫封閉，目前已經重開交通陸續恢愎正常。據調查所知，肇事位置有職員於早上時間，返回辦公室工作。