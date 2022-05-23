1.8米高天線得得B被小童挨跌粉碎　父親受訪嘆賠3萬﹕個仔嚇到呆

家長帶小朋友逛商店，一不留神隨時「荷包大出血」。昨日（22日）旺角朗豪坊一間店舖發生一宗財物損毀事件，一隻標價5萬多元、1.8米高的天線得得B公仔，突然應聲倒地粉碎。從網上片段所見，當時公仔疑被身旁一名小孩「挨跌」。小孩父親接受《香港01》電話訪問時表示，當時店員指「你個仔之前都踢咗佢（公仔）一腳。」他當刻意會是兒子踢跌公仔，遂即時向店方賠償3萬多元「成本價」。直至今日片段流出，他細想後質疑店方也有責任。



▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼



現場是位於旺角朗豪坊的Kkplus玩具店，事發於昨日傍晚6時許，當時家長鄭先生及姚小姐帶同2名分別5歲和3歲的大仔及細仔，一家四口在店內逛街購物，未料其間店內一隻如成年人身高般大的天線得得B公仔「LaLa」突然倒下損毀，變得肢離破碎。

《香港01》今晚（23日）聯絡上鄭先生講述事件經過，他指當時照顧着細仔，其間工人姐姐來電問及是否要準備晚飯，他於是帶同細仔步出店外講電話，未料他步出店之際，即聽聞一聲巨響，赫見店內該隻約1.8米高的巨型天線得得B公仔倒下粉碎，而他的大仔卻站在旁邊，他已心知不妙。

鄭先生引述事發後店員上前，向他展示公仔標價52,800的價錢，要求他兩夫婦賠償，並聲稱：「你個仔之前都踢咗佢（公仔）一腳。」鄭先生聽罷，當時意會「個衰仔又踢多隻公仔一腳」，以為是大仔再踢向公仔，結果令公仔倒地。他又指事發後「個仔都嚇到呆哂」，只得答允與太太作出賠償，希望盡快了事離開店舖。結果店員經向公司了解後，要求賠償公仔「成本價」33,600元，鄭先生於是即場「碌卡」付款後離去。

不過，事後網上流出事發片段，所見當時小朋友是背向涉事公仔，突然向後「挨」向公仔，結果將公仔「挨」跌。鄭先生事後看畢片段，才思前想後質疑賠償不值，認為店方也有一定責任，應在場用圍欄圍封公仔，防止有人接近造成損毀，又質疑店方職員誤導，令他兩夫婦以為兒子踢跌公仔，怪錯小朋友。

事後姚小姐亦在facebook發帖，引述「個員工第一句就話我個仔踢個公仔」，直指「佢（小朋友）故意同唔小心都係我教得唔夠好，但係佢屈我個仔」，苦訴「我鬧錯個仔」，又質疑店方要求賠償不合理，「直頭覺得詐騙，埋單三萬幾，我真係心理壓力好大，以為都唔敢行街」。

網民對事件意見兩極，有人認為店方有責任確保陳列品牢固安裝在地上，或者圍起圍欄，以防有人碰撞時發生意外，「店家本身唔知個公仔會咁容易跌嗎？為什麼不把這麼不穩陣的公仔放置於靠牆位置或攞嘢欄起佢？」；有網民則認為家長理應承擔部分責任，「唔好好睇住小朋友任由佢地挨落去件陳列品度係父母責任，賠償好合理」。亦有意見指雙方皆要就事件負責，「父母有責任看顧小朋友，店方也有責任作出適當保護。」

▼即睇網民意見▼



▼「LaLa」過往曾進行藝術作品展覽。▼

