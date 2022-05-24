挨跌天線得得B｜市民逛KKplus　嘆產品易冧「好在無壓到人」

旺角朗豪坊玩具店KKplus幼童挨跌1.8米高天線得得B公仔，家長賠償逾3萬元「成本價」。今日（24日）朗豪坊KKplus如常開門，有到店市民表示過往不時會入店內逛逛，對事件感到意外：「個嘢咁鬼輕易冧㗎咩？無可能㗎嘛。好在無壓到人咋喎，壓到人的話條數唔知點計添呀陰功。」並表示明白當刻家長想息事寧人，賠錢了事以免嚇壞小朋友。



到店參觀的羅先生表示KKplus展品比較特別，所以在朗豪坊看電影後都會到店內逛逛。他關心今次挨跌天線得得B事件，對展品被撞爛感驚訝:「個嘢咁鬼輕易冧㗎咩？無可能㗎嘛？」後來看到閉路電視片段更加覺得有問題，原來小朋友不是「踢」產品，而是不小心挨倒。他希望事件得以和平解決，始終此店很多小朋友出入，「件嘢咁輕易，揩一揩就冧，好在無壓到人咋喎，壓到人的話條數唔知點計添呀陰功。一係整個玻璃箱囉，小朋友唔會咁易揩到佢囉。」

文姓夫妻抱同孫女到朗豪坊，同意商店「應該欄住佢，咁矜貴。」又稱如果「打爛咗扑親個細路仔頭，咁就賠錢啦，唔係佢（店方）賠錢就算偷笑啦。」

▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼

