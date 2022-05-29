旺角謀殺案｜3男1女被暫控謀殺　1男被控串謀意圖傷人罪

旺角砵蘭街前日（27日）發生謀殺案，姓張（46歲）男子遭斬死，其同姓59歲女友被扑暈。警方展開調查及拘捕6人，並於今日（29日）暫控3男1女，年齡介乎20至37歲，合共一項謀殺罪，以及暫控另外一名30歲男子一項串謀意圖傷人罪。案件將於明日（30日）上午在九龍城裁判法院提堂。其餘一名涉嫌協助罪犯被捕的34歲女子，已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。



事發於前日凌晨0時許，男死者偕女傷者前往砵蘭街299號一個賭博場所，因金錢問題與兩名兇徒發生爭執，其中一名兇徒用電話召集同黨到場幫手。幾分鐘後，另外8名兇徒分乘兩輛私家車到達現場，進入上址後，向兩人用刀及硬物施襲。女傷者其後報警，救護員將他們送院治理，男死者不幸身中多刀，於凌晨1時47分被證實死亡。

探員於事發幾小時後，在旺角一單位內以謀殺罪名，拘捕一名37歲主要男兇徒，並於同日下午及晚上，分別在深水埗、機場、旺角區，再拘捕多兩男兩女（年齡介乎20至34歲），當中3人涉謀殺罪，其餘一名女子罪名為協助罪犯。至昨日（28日）在旺角區內拘捕多一名34歲男兇徒。

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