吊船兩死工傷｜意外片段曝光　鋼纜啤呤突脫離支架　吊船傾側墮下

西半山干德道周一（13日）發生兩死吊船工業意外，兩名分別52歲及56歲的男工於約20樓高天台測試吊船期間，連人帶船墮下地面喪命。網上片段拍得意外經過，當時兩人將吊船移出大廈外並下降，突然其中一邊連接吊架的「啤呤」懷疑甩脫，鋼纜脫離吊架，吊船隨即翻側並墮下。

業界人士形容今次意外罕見，懷疑當時用於移動「啤呤」的鐵鏈勾住船身，當吊船下降時將鐵鏈扯緊，繼而將「啤呤」扯甩。他亦呼籲工友工作時，要檢查清楚獨立救生繩是否穩固。



長約1分44秒的網上片段拍得意外經過，當時兩名工人於天台上測試吊船，吊船兩邊分別以鋼纜各連接一支吊架支撐，並以「啤呤」作前後移動。兩人拉動連接吊架「啤呤」的鐵鏈移動，其後將吊船移出大廈外並下降，突然其中一邊「啤呤」懷疑甩脫並脫離吊架，吊船隨即翻側並墮下，再扯歪剩餘一邊的吊架。

↓意外經過曝光↓



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香港建造業註冊專門工種職工會聯會副會務主任邱華康看過網上流傳的影片後指出，涉事吊船屬「吊樑式」，並非固定在天台。當時兩名工人分別在左右兩邊，透過拉動兩條鐵鏈移動「啤呤」，將吊船慢慢移向牆外，然後開始下降，其間疑鐵鏈勾住吊船，以致鐵鏈愈拉愈緊，不排除因此將「啤呤」從支架路軌扯甩，吊船失去一邊的承托後傾側，另一邊支架疑無法承受吊船及兩人重量而屈曲，最終整隻吊船直墮地面。

他續指，根據安全使用工作守則，吊船工人須配戴安全帶、防墮扣及獨立救生繩，並連接天台的穩固點，即使吊船因事下墜，工人亦不會「連人帶船」墮下。他形容今次意外罕見，呼籲工友工作時，要檢查清楚獨立救生繩是否穩固，「隻船有冇意外都好，個人都冇事」。

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事發周一上午11時許，兩名分別吊船測試工人李耀輝（52歲）及翁偉文（56歲），於西半山干德道聯邦花園約20樓高的天台位置，進行吊船測試期間，連人帶船墮下約60米的地面位置，當場不治。意外現場所見，當時涉事大廈天台其中一組吊架明顯彎曲，吊船其中兩條鋼纜斷裂。

消息指，原本安裝及測試吊船在地面進行，但因現場地面較狹窄，改為天台安裝，結果兩死者順便在天台教授新人操作吊船，殊料發生意外。