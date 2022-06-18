「網上刷單員」騙案頻生　2女被呃逾12萬元

再有市民誤墮「網上刷單員」騙案失財。騙徒於社交平台求職群組內發布招聘廣告，指可於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金，騙取事主將錢存入帳戶以作平台購物之用，得手後捲款潛逃，消聲匿跡。警方先後接獲兩名分別20歲及21歲的女事主報案，指自己懷疑被上述手法所騙，合共損失約12.1萬元，2宗案件同列「以欺騙手段取得財產」，一併交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。



本周二（14日）上午約10時，警方接獲一名20歲姓曹女子報案，指自己充當線上行政助理，按指示將約6.2萬元存入至對方指定的一個帳戶。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金約1,000元。惟當事主與騙徒失去聯絡後才知受騙，於是報警求助，最終損失約6.1萬元。

至今日（18日）下午約4時，警方再接獲另一名21歲姓黃女子報案，指墮同類型騙局。她充當「網上刷單員」，按指示將約6萬元存入至對方指定的2個帳戶，獲騙徒發放65元佣金。惟騙徒其後失聯，事主始知受騙，最終損失約6萬元。

警方再次提醒，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。