續有「網上刷單員」騙案　32歲女任「線上行政助理」被呃逾3萬元

「網上刷單員」求職騙局不斷，警方前日（15日）始偵破其中10宗案件，涉款190萬元，並拘捕9名男女。但警方昨日（16日）再接獲一名姓梁（32歲）女子報案，指接獲陌生人的招聘訊息，擔任「線上行政助理」於購物平台點擊購物，藉以推高商家名氣來賺取佣金。梁女將合共31,310元存入至對方指定的帳戶，以作平台購物之用，其後要求獲發佣金時，對方卻繼續要她繳付更多錢，她始如夢初醒，報警求助。警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊跟進。



▼ 警方早前偵破其中10宗案件 拘捕9名男女 ▼



警方再次提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，對應徵者年齡、學歷及履歷亦沒有特別要求；同時，騙徒於刊登招聘廣告或短訊推廣時，亦不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，對於不明來歷的短訊或有任何懷疑，應致電「防騙易熱線」18222。