大停電｜冷凍倉海膽存貨恐變壞　批發商助貨主網上拍賣急散貨

元朗發生罕見火警，位於朗屏的中華電力電纜橋，因大火燒至斷裂，橋身內藏的3條主要電纜均受損，令整個「元天屯」大西北地區，陷入大停電的惡夢之中。其中，一個位於大西北的海鮮冷凍倉，亦受到大停電影響，在倉內雪藏的海鮮恐會變壞，約值六位數字的海膽隨時化為烏有。醒目貨主隨即聯絡批發商，希望能將海膽緊急放售，降低損失。而批發商則於21日深夜，在社交網站FACEBOOK開直播網上拍賣，冠名為「拯救停電大行動」，以平價將大約60盒海膽迅速出清。



該批發商名為「漁花海鮮批發」，整個拍賣直播為時約1小時，最平僅以320元成交了一盒日本的海膽，其餘均只是400至500多元左右，價錢相當實惠。此外，由於批發商並非位於大西北，電力沒有影響，故貨物可暫存在店內雪櫃，投得海膽的網民可稍後自取或加錢送貨。女店主在直播中提及，自己及貨主均以蝕本價出清貨物。

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她隨後在FACEBOOK帖文中稱：

「希望大家可以以做善事嘅心態去對待呢件事

讀唔到你個名唔好嬲嬲豬

希望下一次可以比到優惠你

因為停電停電得太突然啦

得我一個人

我要努力執貨啦

希望今日你哋搶得開心

玩得開心啦

早唞」

▼ 火警現場情況 ▼

