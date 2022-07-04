周慧賢謀殺案｜Aqua親友發公開信　對網上流言及揣測感痛心

23歲女瑜珈導師周慧賢（Aqua）被殺案，死者家人及朋友今（4日）午發出致大眾的公開信，感謝警方破案，以及各界人士的關心，內文署名「一班真心愛惜Aqua慧慧的家人及朋友敬上」，文中說到：「我們深信上天有理，將做錯的人繩之於法及負上責任。」



文中又提及最近對Aqua的負面傳聞：「另外就部分媒體及網上流言對Aqua的不實批評指責及過多揣測，深表非常遺憾及難過痛心」，「人本皆善，公道自在人心。Aqua是一個樂天，活潑，用心工作，非常善良，人緣好好的女生，年紀輕輕正努力向目標進發之際卻不幸遭遇毒手。逝者已矣，希望大家都能祝願Aqua早日安息，安靜地走過人生最後一程。」

文中最後指：「在此懇請各界給予寶貴空間給家人至親，特別父母盡快走出傷痛，重過新生活。」《香港01》記者致電周父查問，他稱正忙於辦理女兒身後事，感謝關心，其他則不願透露。

周慧賢原定上月30日前往美國進修，上周三（29日）突然音訊全無，友人於網上發尋人啟事。直至周四晚其姓勞（28歲）前男友在律師陪同下往警署自首被捕，終揭發周女在尖沙嘴酒店房間遭亂斬30多刀放血慘死，今（4日）晨疑兇在九龍城裁判法院提堂。