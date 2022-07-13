富山邨的士意外撞死流浪狗　司機親身說法：撞到狗已停車

鑽石山富山邨流浪狗「阿Ｂ」命喪的士輪下，事發後的士司機與街坊對罵，雙方互相「問候」，粗口橫飛。網民口誅筆討，批評司機態度囂張。涉事林姓司機向《香港01》表示，日前元朗私家車司機撞死貓不顧而去後被捕一事，令他知道撞到貓狗需要停車報警。口角前他已經停車準備報警，女街坊不說分由立即拍車質問指罵，坦言「大家都態度唔好㗎喇。」希望市民看到車CAM片段後分辨是非。



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涉事的士司機林先生提供的車CAM片段顯示，流浪狗「阿B」本來在馬路旁的行人路躺着。當的士駛近時，「阿B」突然起身，迅雷不及掩耳就衝出馬路，被的士撞倒，登時傳出一聲巨響。的士因轆過狗身而搖晃，然後停車。林先生表示，流浪狗「一出嚟就右轉，（犬）頭對（的士車）頭撞。」又指因為日前元朗私家車司機撞死貓不顧而去後被捕一事，而知道撞到貓狗要停車報警，所以立即停車，在準備報警之際女街坊不說分由立即拍車質問指罵。

三段相關影片昨晚在網上瘋傳，合共長約3分鐘。其中兩段影片可見，意外後流浪狗倒斃馬路中，的士則停於前方十多米。拍片女子指責司機撞死狗，怒稱：「仲咁X理直氣壯，咁串！咩名呀？」仍坐於司機位的司機則高聲反問：「喂，使唔使我講畀你聽呀？X你老母呀！四個字㗎！」對於被指態度不佳，林先生指「（女街坊）一走埋嚟就拍我架車，跟住吩咐我做嘢，大家都態度唔好㗎喇。」強調自己沒有不顧而去，不應受無理指罵。

意外發生於昨晚近9時半，姓林（55歲）男子駕駛的士，載着兩名乘客沿豐盛街上斜。途至近富山邨富暉樓對開時，據報有一隻流浪狗由衝出馬路，的士左邊車頭將其撞倒，流浪狗奄奄一息，其後證實死亡。途人及司機均有報警，警方表示，姓林司機登記資料後，獲准放行。事後街坊梅姐在路邊撫摸狗屍與牠道別，並透露牠名叫「阿Ｂ」，由她餵飼多年，倍感不捨。