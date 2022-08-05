MIRROR演唱會｜舞台設計師到西九總部助查　逗留10小時後離開

上月底MIRROR演唱會第4場發生嚴重意外震撼全港，除了康文署牽頭組成的跨部門專責小組調查事件外，警方西九龍總區重案組立亦展開獨立調查。由於事件牽連甚廣，涉事人員眾多，連日來多名關人士到西九龍總區總部助查。消息指，今日（5日）下午1時許，一名姓周舞台設計師到達西九龍總區總部助查及錄取口供，她逗留約10小時，至晚上11時許離開，記者曾上前追訪但不獲回應。另外，由上午起已陸續有多名工程師及舞蹈員到警署錄口供。

消息指，周為自由工作者，有多年舞台設計經驗，曾為多名知名歌手設計演唱會舞台，於行內為人熟悉，今次MIRROR演唱會由監製Fran9（林浩源）、導演Mark及周負責構思流程及舞台設計，然後由舞台工程總承辦商藝能工程跟進。



姓周舞台設計師獨自步出西九龍總區總部。（林朗天攝）

翻查資料，周多年來為多名歌手的大型演唱會做舞台設計，獲不少歌手盛讚其能力。去年8月，方皓玟在紅館的首個演唱會「LOST n FOUND」，她受訪時感激包括周女在內的台前幕後各單位，指眾人全力以赴想做一個屬於香港的演唱會。2019年2月，鄭中基舉行「鄭中基One More Time 世界巡迴演唱會」，他事後曾發文指不少人稱讚舞台燈光及聲響傑出，他感謝幕後團隊的努力，亦向負責舞台設計的周女道謝。

康文署助理署長﹕屏幕鋼索出現金屬疲勞

另外，由康文署牽頭組成的跨部門專責小組今日（5日）亦召開第二次會議。小組主席、康文署助理署長李子俊指，根據在現場用顯微鏡檢查鋼索斷口位置，有跡象顯示鋼索出現金屬疲勞導致斷裂，但他重申，這並非最後結論，會從裝置、負重及物料等三方面進行調查。

而工業傷亡權益會亦發新聞稿表達對事件關注，希望跨部門專責小組公開完整調查報告，讓公眾可以查閱、監察，一旦調查後發現舞台工作環境有不安全之處，並就安全方面作出建議，有關部門必須落實執行；若發現有人違反安全條例，政府須嚴正處理，作出檢控。該會亦呼籲政府、公眾對人命傷亡的關注，能夠延伸至其他職業意外上。同時，希望舞台工作者提高意識，受傷後呈報工傷，保障個人權益。

▼連日來多名演唱會相關人員到西九龍總區總部助查▼



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▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

