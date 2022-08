早前MIRROR演唱會發生嚴重的墜屏意外,原來在演唱會正式開始前已經有舞蹈員在綵排時墮台受傷。一位舞蹈員羅德智(Zisac)在綵排意外受傷,所以未能登上紅館舞台。

墜屏意外令舞蹈員李啟言(阿Mo)受重傷留醫深切治療部,至今仍然昏迷不醒,而意外之後,二十三位舞蹈員共同發表聲明,指因為太多傳言所以要作出澄清。今日(4日)Zisac在社交平台上載了MIRROR演唱會的後台證,並留言:「呢個Show,雖然我最後無上過台on performance,但絕對要留個記念,無諗過24個人可以咁一條心,將來我地24個一定可以一齊行返上台,連埋12子,36個一體!最後希望所有受傷既人,無論身體心靈精神,都早日恢復,好好過日子,We are One and All。」

Zisac在社交平台上載了MIRROR演唱會的後台證 (ig@z_ltc)

Zisac希望將來24個個舞蹈員可以一同上台表演,同樣表示與MIRROR 12子同氣連枝,再次一同踏上紅館舞台表演。