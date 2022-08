MIRROR第四場演唱會發生嚴重意外,MIRROR成員一直處於沉默狀態,日前隊長楊樂文(Lokman)在社交平台發文表示他們會照顧自己,叫一眾鏡粉先放下心後,昨日(3日)MIRROR成員被召回九龍灣總公司開會,晚上九時許成員陸續步出離開。

今日(4日)MIRROR成員姜濤、Frankie、Ian及Jeremy先後發文勉勵自己同時勉勵鏡粉,試圖令一眾鏡粉放下心頭大石。而Edan晚上亦發文:「連日來收到好多關心,感謝大家,放心我冇事。現在只希望傷者早日康復,只求人冇事。God, please help us。」嘗試令鏡粉對他們放心,因為連日來都有不同的傳言關於MIRROR成員,Edan亦在限時動態轉發Zisac的發文,表示「大家一條心」,亦留言:「We are one and all」

MIRROR成員姜濤、Frankie、Ian及Jeremy先後發文勉勵自己同時勉勵鏡粉 (ig@edanlui)