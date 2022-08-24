康城FRESH店舖盜竊增7成　佔同區案件21%　被捕人多主婦退休人士

《香港01》早前曾經報道紅磡黃埔AEON（永旺百貨）及屯門AEON的保安漏洞處處，是賊人熱門「光顧」的目標，尤以黃埔AEON最為嚴重，去年發生逾300宗店舖盜竊案，佔全港同類案件約4%。近日有消息人士向《香港01》透露，將軍澳日出康城的「FRESH新鮮生活」亦是區內店舖盜竊案的重災區，今年首7個月已發生52宗，佔將軍澳警區同類案件約21%。消息指，警方已全數偵破案件，並發現8成被捕人是日出康城的住戶，大多是主婦及退休人士。



根據警方提供的資料顯示，將軍澳警區去年共錄得335宗店舖盜竊案。有消息人士向《香港01》透露，與日出康城的「FRESH新鮮生活」有關的案件共有30宗，佔去年將軍澳警區整體店舖盜竊案約8.96%。這30宗案件，消息指9成已被警方偵破，賊人亦被繩之於法。

惟踏入2022年，情況開始有所惡化，今年1月至7月將軍澳警區已錄得244宗店舖盜竊案。據知，涉及日出康城FRESH的店舖盜竊案件急速上升，首7個月就發生至少52宗盜竊案，佔整個將軍澳警區同類案件約21.3%。值得注意的是，涉及FRESH的52宗盜竊案，數字已比去年全年總數30宗大增73.3%，如果情況沒有改善，估計今年的數字將遠超上年，甚至以倍數計，情況令人憂慮。

8成被捕人為日出康城居民 多為主婦及退休人士

消息又透露，今年首7個月在日出康城FRESH發生的52宗盜竊案，已被警方全數偵破，一共有52人被捕。9成被捕人為「白手」，即以往從未犯事；8成人是日出康城的居民，大半是主婦及退休人士，他們多數偷取食物及日用品。

警見盜竊案呈升勢 即向商戶提出保安建議

據了解，將軍澳警區發現FRESH的盜竊案數字呈上升趨勢後，已即時採取行動。消息指，警方曾於6月份聯絡商戶，並提供多項改善保安的措施，包括建議FRESH聘用身穿制服的保安員在出入口及收銀處加強巡邏，以及在出入口加裝電子防盜探測器和防盜標籤等設備，以填補保安漏洞。據悉，FRESH正考慮相關建議。

實地視察 出入口無防盜 未見保安巡邏

《香港01》記者本周親自到日出康城FRESH實地視察，與早前報道的紅磡AEON及屯門AEON相比，日出康城FRESH面積較少，大約2萬呎，只佔商場2樓一層。由於購物區較少，顧客不用上落不同樓層，不過FRESH有至少三個出入口，其中一個設有收銀處，三個主要出入口都沒有安裝任何電子防盜設備，僅有商場的閉路電視鏡頭在高位拍攝。而收銀處的出入口，自助收銀處設得較近門口，記者駐足觀察一段時間，未見有保安巡邏，賊人如手持貨品「掂行掂過」或選擇其他出入口離開，極有可能得手。

FRESH ：非常關注事件 已有相對應措施預防

FRESH新鮮生活回覆《香港01》查詢時表示，公司一直非常關注類似事件，目前已有相對應措施預防發生和處理流程。FRESH亦指會提供員工培訓，以增強警覺性及於適當地方加強保安措施，未來亦會致力改善店舖保安的狀況。

警方表示，會密切留意罪案趨勢，並適時採取相應行動，包括在區內加強巡邏、進行針對性的情報主導行動、並向商戶和相關持分者提供防罪建議以增強整體防罪宣傳效能，以遏止及打擊有關罪案。