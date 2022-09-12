屯門謀殺案│警拘兩名16歲男童涉傷人　至今共8人被捕

8月6日凌晨2時，屯門菱徑一食肆對開發生謀殺案。當時有3名男子，懷疑被人以硬物襲擊。救援人員趕赴現場，發現一名22歲男子梁X佳頭部受傷，他昏迷被送往屯門醫院治理。該名22歲男子，於8月8日下午2時59分被證實死亡。警方經進一步調查後，將案件改列謀殺案。



經調查後，警方於9月10日及昨日9月11日，分別在屯門及觀塘拘捕兩名16歲男童，涉嫌「傷人」，他們涉嫌襲擊案中另外兩名受傷男子。他們已各被暫控一項「傷人」罪，案件將於今日（12日）上午在沙田裁判法院提堂。警方就此案早前已拘捕6名男子，年齡介乎17至32歲。

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其中，警方於案發同日拘捕一名21歲男子莫X謙、及一名17歲男童，涉嫌「傷人」。警方檢獲5塊廣告板，懷疑與案有關。該名17歲男童已被暫控一項「謀殺」罪及兩項「傷人」罪，案件於8月9日上午在屯門裁判法院提堂。另外，該名21歲男子已獲准保釋候查，警方安排為死者進行驗屍，以確定其死因。

警方表示，屯門警區反三合會行動組，繼續積極跟進該宗案件。警方不排除稍後有更多人被捕。呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電6148-1800與調查人員聯絡。