志記鎅木廠｜權叔覓粉嶺萬呎土地重開木廠　冀政府退還機器及木材

逾70年歷史的上水志記鎅木廠，被列入發展區範圍，收地限期9月13日屆滿。上月底（27日）地政總署、漁護處、警員及大批工人圍封木廠，終成功收地，廠內約700噸木材亦歸土木工程拓展署處理。木廠負責人王鴻權（權叔）透露，近日已在粉嶺覓得一塊1萬多呎的土地重開木廠，他期望政府通融，將機器及700噸木材交予他處理，並估計最快兩星期可運往新址，讓他繼續傳承木工知識及技術。

土木工程拓展署回覆指，承建商逐步拆卸木廠的構築物及將木材和其他工具移離現場。承建商亦開始將需要處理的木材分批運送到環境保護署轄下的Y·PARK 林·區處理，但經營者有需要取回場內部分物品，可聯絡該署，署方會視乎情況酌情處理。



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志記鎅木廠負責人王鴻權表示，政府圍封收地的消息傳出後，有熱心人士表明願意租出粉嶺坪輋一塊土地，讓他重開志記，傳承木工知識。權叔透露，該塊土地面積約1萬至1.2萬呎，可租用5年。他會嘗試了解該地可否興建木廠上蓋，惟現時最大的障礙是缺乏機器和木材。

權叔解釋，地政總署等多個部門圍封收地後，約700噸木材已歸土木工程拓展署所有，而機器仍留在木廠內。權叔坦言，現時空有土地，卻沒有機器和木材，難以短時間內東山再起，「攞返啲本錢先有得做，依家無哂彈藥（機器及木材），點做呢？」

權叔期望政府通融，將機器及700噸木材交予他處理，並估計最快兩星期可運往新址，讓他繼續傳承木工知識及技術。（黃偉民攝）

權叔表示，如廠內約700噸木材可交予他處理，則可用來製作家具、木製品等；而政府也可節省運輸成本，無須運往環保署轄下的Y‧PARK處理，實屬雙贏的局面。自收地之後，權叔稱已多次要求土木工程拓展署將木材交由他處理，惟當局卻一直沒有反應。

被問到對事情發展是否樂觀，權叔坦言難以估計，「時勢唔同咗啦」，惟他希望政府當局通融，考慮將機器及木材交予他處理，他會盡早運往新址，整個運輸過程最快兩星期便可辦妥，不會阻礙政府發展。

9月27日，地政總署、漁護處、警員及大批工人到場圍封木廠。（阡陌之間Facebook專頁圖片）

《香港01》向土木工程拓展署查詢會否考慮將機器及剩餘的木材轉交權叔處理，署方回覆指地政總署已收回該土地的業權，並多次通知經營者有關遷出限期，給予足夠時間讓經營者清空用地及移除場內的物品。地政總署亦先後兩次酌情延遲遷出限期。儘管如此，在收回鎅木廠當日，該土地上仍然留有一些構築物及各種物品。

為展開新發展區工程，土木工程拓展署承建商需逐步拆卸餘下的構築物及將鎅木廠內的木材和其他工具、招牌及各種物品移離現場。承建商已經開始將需要處理的木材分批運送到環境保護署轄下的Y·PARK 林·區妥善處理，盡可能循環再造成木板及木方等再生物料，以用作設施裝飾或製成木家俬等升級再造產品。

土木工程拓展署表示，如經營者有需要取回場內部分物品，可以聯絡該署，署方會視乎情況酌情處理，包括已讓經營者取回招牌。如果經營者有意尋覓重置作業的私人土地，政府亦很樂意提供協助，包括就規劃及土地事宜提供諮詢和協調服務。