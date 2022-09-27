志記鎅木廠｜限期屆滿　地政警方到場圍封　權叔：仍有700噸木材

因應新界東北發展，逾70年歷史的上水古洞馬草壟路志記鎅木廠，被列入發展區範圍，收地限期於9月13日屆滿。事隔兩周，今日（27日）地政署、漁護處、警員及大批工人到場圍封木廠，木廠負責人王鴻權（權叔）被擋在封鎖線外，未能返回木廠收拾個人物品，他指木廠內仍有700噸木材及機器，期望當局不要全部銷毀。



社交專頁「阡陌之間」今早發文指，上午7時半收到通知，大批政府人員及警員圍封木廠，並形容「所有人不得進入」，只容許木廠的「妹姐」入場取回文件，至於負責人王鴻權、木廠工人等則被阻於封鎖線外。「阡陌之間」引述一名陳姓地政人員指，由於木廠危險，今日不會容許其他人入場，亦不能取回工具及私人物品。同場亦有漁護處動物管理隊候命。

（黃偉民攝）

木廠負責人王鴻權（權叔）表示，今早返回木廠時，已發現有50多名政府人員正在圍封，所有人都不得入內。王鴻權見狀唯有在木廠外的封鎖線等候，他形容：「嚟得太急啦，我哋真係措手不及，最壞打算都係月尾清場。」

他表示，木廠內有約700噸木材、機器及個人物品，大多物件並不珍貴，惟有一定的紀念價值。他續指，木廠早前有木工班，故場內有一批木製品。早前有大學生來參觀，而且欣賞相關教材，其後他與校長聯絡，對方指會派人來拿取部份木製品，惟今日政府突然圍封，他坦言：「今日已經無得攞啦。」他希望當局不要將全部木材銷毀，「如果有人賞識，點解一啲都唔留畀人呢？」

發展局局長甯漢豪曾指不再延後遷出限期

9月15日，發展局局長甯漢豪向傳媒表示，當局會根據賠償機制向木廠賠償1400多萬元，呼籲營運者盡早配合政府行動遷出。被問到會否再給予木廠寬限期，甯漢豪回應指當局已經給予數次限期，稱若如果不斷有新限期，限期將變得沒有意思，表明「總要有一天，限期是真正的限期才行。」