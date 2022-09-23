日本AV新法第一滴血成人網R18執笠　老司機崩潰:支持正版變受害者

自今年6月日本參議院通過AV新法，有不少製片商被逼押後拍攝，女優們也需要重新簽約，不論是新人女優還是片商的產量都大幅下降。日前日本成立的合法成人影音串流平台「R18.com」宣佈將會關閉，令一班老司機崩潰：「逼人睇盜版！」



（Twitter：@Saika_Kawakita）

今年6月通過的《AV出演被害防止・救濟法》内容包括所有演員在作品公開1年内可以無條件解約、要求將影片下架，解約後亦無須作補償，令業界擔心多人運動等片種會受影響，因為新約下參與演員越多風險就越大。👉👉👉日本AV新法被批本末倒置女優都反對 AV達人：未來或剩一類片可看

此外，「AV新法」亦限制簽約後1個月内不可進行拍攝，作品在拍攝結束後4個月内也不可公開；令製作時間大幅拉長，新人女優也較難入行。不少AV女優發聲反對AV新法，認爲種種規限反而會造成反效果，令女優失業，更助長非法無碼AV。

網站發關閉通知2023年1月31日完全關閉（R18.com 截圖）

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日前就出現了AV業界第一位犧牲者。日本成立的合法成人影音串流平台「R18.com」在9月20日無預警宣佈將會在今年10月24日起停止銷售商品，並於2023年1月31日完全關閉網站，用家無法再訪問已購買的商品。換句話說，之前在R18購買的產品會與網頁一起完全消失……

消息引起一班老司機轟動，崩潰自嘲是「正版受害者」。有網民就在PTT討論區上講到自己在R18上買了800多個作品，現在竟要全部消失，認爲網站太不負責任。也有網民表示「說關就關，也沒有補償方案……日本人腦袋裝屎？」亦有人分享到自己「買了上百部支持正版，現在强制讓我當盜版仔」，認爲R18處理方法不當，很可能令「沒人敢買正版了，這麼知名的網站都這樣搞了」甚至有用家「發誓不再支持正版」。不過亦有網民幸災樂禍嘲笑用家指「支持正版的都智障」，或慶幸自己「還好只在FANZA」。

（Twitter：@Saika_Kawakita）

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台灣AV達人「一劍浣春秋」亦撰文分享見解，認爲R18不應該直接關站，不向消費者交待。而是應該想辦法補償用家，例如將他們轉移到FANZA和JKF AV+等其他合法授權的平台，或者退款補償，否則會令各位老司機對正版的信心收到極大打擊啊……

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